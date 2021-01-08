內埔警積極協助弱勢民　獲警政署「急難紓困」績優表揚

▲內埔警分局羅吉良獲警政署頒發協助推行急難紓困績優人員 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局關懷弱勢族群與推動社會安全網絡，由員警利用勤區查察等各項與民眾接觸互動的勤務，在發現弱勢族群時，即主動給予以關心，協助急難紓困，並通報社政單位及轄內社會福利機構或慈善團體予以協助，獲得民眾好評。

縣警局局長李文章自上任來，推行實施「受虐兒少」、「失蹤人口」、「獨居老人」、「單親家庭」、「身障人士」、「少年事件」、「家暴事件」及「性侵害案件」八大關懷服務，員警遇案即主動關懷，並通報縣政府社政單位及轄內社會福利機構或慈善團體予以協助急難紓困。

警方統計去年10月至12月份短短3個月，關懷案件就達840件；其中內埔分局員警羅吉良處理意外死亡案，得知死者為單親家庭，家中還有75歲行動不便的母親及未婚生養分別為11歲及16歲的2名子女，原本生活清苦，頓時失去經濟支柱，還要支付喪葬費用，家庭狀況頓時雪上加霜。

羅吉良獲悉後轉介鄉公所及張榮發基金會予以協助，讓該困難家庭得以渡過難關，因此而獲選警政署全國警察協助推行急難紓困績優員警獎項，行善獲獎相得益彰。

局長李文章表示，警察觸角深入地方基層，主動關懷多元弱勢對象，轉介縣政府社政、教育、醫事、勞政單位及轄內社會福利機構或慈善團體予以提供適性服務，藉以營造民眾安居樂業優質生活空間，並提升社會大眾對警察的認同與支持。

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