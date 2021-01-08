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小7再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Hello Kitty、美樂蒂6款新花色一次收。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN再度推出三麗鷗醫療口罩！1月13日起將於OPEN POINT APP展開全新會員預購，一口氣推出6款全新花色，包括人氣角色Hello Kitty、Melody，口罩耳繩搭配設計各種繽紛色系，滿足喜愛蒐集特殊款式口罩的消費者。

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

此次在OPEN POINT APP針對會員推出「三麗鷗醫療口罩」預購，將於1月13日上午10點起開放，凡會員開啟 APP「點數加價購專區」點選活動商品，即可選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-ELEVEN門市完成付款即購買完成，預購後7天起到貨。

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

其中Hello Kitty雙鋼印醫療口罩15入，使用OPEN POINT會員點數1點再加249元即可預購；三麗鷗Melody成人及兒童雙鋼印醫療口罩25入，使用會員點數1點加289元即可預購，數量有限售完為止。

▲▼7-ELEVEN再推三麗鷗醫療口罩預購！Kitty、美樂蒂6款新花色一次收（圖／業者提供）

▲三麗鷗Melody成人或兒童雙鋼印醫療口罩25入，使用會員點數1點加289元即可預購。（圖／業者提供）

此外設計購物網站Pinkoi 近也推出「新春口罩禮盒」，由涔宇科技 X 藤花科技聯名設計，推出5種質感花色，分別為福氣圓滿、牛轉乾坤、好運報報、年年有餘、大吉大利各10入，「新春口罩禮盒」共50入口罩599元，即日起限量販售，送禮自用都合適。

▲▼Pinkoi近也推出「新春口罩禮盒」，由涔宇科技 X 藤花科技聯名設計5款質感花色。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi近也推出「新春口罩禮盒」，由涔宇科技 X 藤花科技聯名設計5款質感花色。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi近也推出「新春口罩禮盒」，由涔宇科技 X 藤花科技聯名設計5款質感花色。（圖／Pinkoi提供）

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