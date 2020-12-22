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Pinkoi再推6新色口罩！2021跨年限定款、限量1萬盒絕美大理石亮相

▲▼Pinkoi推「2021跨年限定口罩」　6款高級新色、質感收納夾一次看（圖／Pinkoi提供）

▲Pinkoi再推6款高級新色。（圖／Pinkoi提供）

記者林育綾／綜合報導

秋冬防疫專案自12/1上路，亞洲設計購物網站Pinkoi攜手臺灣口罩國家隊涔宇科技，再度推出6款高級新色，包括「秋冬特殊莫蘭迪款」、「2021跨年限定款」，以及限量1萬盒「絕美大理石款」等，另也推出質感的口罩收納夾、口罩鍊專屬加購75折優惠，為聖誕送禮、防疫時尚提供新選擇。

▲▼Pinkoi推「2021跨年限定口罩」　6款高級新色、質感收納夾一次看（圖／Pinkoi提供）

▲「卡拉拉白色大理石」醫療口罩限量1萬盒。（圖／Pinkoi提供）

限量1萬盒的「卡拉拉白色大理石」醫療口罩，將深淺相異的藍黑灰色以不規則印花呈現，完美還原大理石花紋的美，展現高貴氣息，讓人人佩戴上都極具魅力，價格為每盒30入300元。

▲▼Pinkoi推「2021跨年限定口罩」　6款高級新色、質感收納夾一次看（圖／Pinkoi提供）

▲「黑耀彩光系列」推出全新4種秋冬限定「莫蘭迪色系」。（圖／Pinkoi提供）

另外「黑耀彩光系列」推出全新4種秋冬限定「莫蘭迪色系」，將霧灰色注入珊瑚紅、紫藕、藏藍色，讓口罩多了些文青氣息，更凸顯黑色包邊搭配素面設計，展現出溫柔婉約氣質，每盒50入380元。 

▲▼Pinkoi推「2021跨年限定口罩」　6款高級新色、質感收納夾一次看（圖／Pinkoi提供）

▲▼限量「2021跨年限定款口罩」更推出中英城市雙版本。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi推「2021跨年限定口罩」　6款高級新色、質感收納夾一次看（圖／Pinkoi提供）

限量「2021跨年限定款口罩」更推出中英城市雙版本，以涔宇科技為台灣新竹市第一家在地口罩工廠為出發點，連結世界各城市名，如倫敦、首爾、巴黎、東京等，一同慶祝2021嶄新的開始，除了適合在跨年當天佩戴具濃厚節慶感，買來收藏紀念或送給外國親友也別具意義，每盒30入300元。

▲▼Pinkoi推「2021跨年限定口罩」　6款高級新色、質感收納夾一次看（圖／Pinkoi提供）

▲▼購買涔宇科技任一款式口罩，享有台灣設計品牌口罩收納夾、口罩鍊等商品專屬加購75折優惠。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi推「2021跨年限定口罩」　6款高級新色、質感收納夾一次看（圖／Pinkoi提供）

Pinkoi同時也推出多款口罩收納物，即日起凡購買涔宇科技任一款式口罩，即享有台灣設計品牌－IPPI手作革物、ZENLET、zistoire的口罩收納夾、口罩鍊等商品專屬加購75折優惠，包括多樣水洗牛皮紙、抗菌銅箔口罩夾、繽紛皮革口罩鏈，讓大家防疫也能很有型。

▲▼中衛口罩推出限量新色「星空雪花」、「緋紅雪花」。（圖／CSD中衛提供）

此外中衛近來限時限量推出「星空雪花」、「緋紅雪花」口罩，12/22起全聯各家門市陸續開賣，同步還有康乃馨聖誕節口罩。而「東森購物網」近推出多檔口罩商品優惠，其中久富餘雙鋼印成人醫用口罩提供多款特殊花色，包括應景的聖誕限定款、冰晶雪花版，還有新春跨年煙火款、金牛送財戴起來迎接2021年，單盒50片特惠399元，使用東森幣最高再抵19元。而「PS韓國美美妍眼霜口罩組」，搭配GRANDE格安德雙鋼印醫用成人平面口罩單盒50片裝，只要790元。

▲東森購物網開賣跨年限定款口罩。（圖／翻攝東森購物網）

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