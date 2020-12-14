小7「GODIVA熱巧克力」回歸！全台限量50萬杯還附設計環保袋

▲7-ELEVEN限量GODIVA熱巧克力回歸！還附設計環保袋可重複使用。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

一年一度由7-ELEVEN與GODIVA合作限量的熱巧克力回歸！GODIVA醇緻熱巧克力預計12/16起於全台7-ELEVEN門市上市，每杯售價99元，全台限量50萬杯，還附贈與杯身同款設計的不織布環保袋，可重複使用。同時新推出3款下午茶點心，包括丹麥鮪魚起司熱壓吐司、巴斯克乳酪蛋糕、Hello Kitty人形燒。

▲GODIVA醇緻熱巧克力預計12/16起於全台7-ELEVEN門市上市。（圖／GODIVA提供）

業者表示，「GODIVA醇緻熱巧克力」由GODIVA全球主廚Chef Sebastien Bauer監製調配，以GODIVA頂級比利時巧克力為基底，搭配GODIVA獨家配方全新研發調製而成，加入新鮮熱牛奶後即成一杯GODIVA最引以為傲的醇黑極緻熱巧克力。不只看得見細緻的可可色澤、聞得到可可豆的濃郁香氣，入口也嚐得到可可醇厚的口感、多重層次的變化與綿長尾韻。

▲「GODIVA醇緻熱巧克力」由GODIVA全球主廚Chef Sebastien Bauer監製調配。（圖／GODIVA提供）

而為響應環保，附贈與杯身同款設計的不織布環保袋，厚實材質可重複使用。此外即日起至2021年3月31日止，可憑GODIVA隔熱杯套折價券，至全台GODIVA門市享有滿300元折抵50元的優惠。

▲為響應環保，附贈與杯身同款設計的不織布環保袋，厚實材質可重複使用。（圖／GODIVA提供）



品嚐GODIVA醇緻熱巧克力，若想搭配下午茶點心，7-ELEVEN同時也推出3款新品，包括超受歡迎的熱壓吐司全新口味「丹麥鮪魚起司」(售價60元)，首次使用全新吐司體——法式奶油千層丹麥，以180層手工摺疊工藝打造外酥內軟的口感，搭配鮮甜的鮪魚起司內餡，奶油香氣及層次感十足。7-ELEVEN熱壓吐司目前共450間門市販售，即日起更展店至金門。販售門市查詢

▲熱壓吐司推出全新口味「丹麥鮪魚起司」。（圖／記者林育綾攝）



同時也引進在全球社交網站掀起熱潮、被譽為網美蛋糕的「日本巴斯克乳酪蛋糕」(售價95元)，以及「Hello Kitty QQ人形燒」(售價69元)，首波於台北市約800間7-ELEVEN門市販售，明年1月12日前搭配隨時選活動，購買CITY CAFE及指定飲料省15元，免出國就能吃到日本超人氣甜點。

▲被譽為網美蛋糕的「日本巴斯克乳酪蛋糕」。（圖／記者林育綾攝）

▲Hello Kitty QQ人形燒。（圖／記者林育綾攝）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來