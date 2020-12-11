療癒Kitty、布丁狗一次擁有！小7「三麗鷗」口罩來了　開賣時間先看

▲7-11開賣超Q三麗鷗限定醫療口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

三麗鷗控開搶！7-11宣布開賣超Q的三麗鷗限定醫療口罩，將療癒的Hello Kitty、雙子星、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、大寶、酷洛米等角色通通印在口罩上，可愛破表，且大人、小孩尺寸都有，12月16日上午11點於OPEN POINT APP開放預購，數量有限、售完為止。

▲超可愛三麗鷗口罩大人、小孩都有。

防疫也要萌一波，7-11強勢推出最新三麗鷗限定醫療口罩，白底口罩印上了滿滿人氣角色，有Hello Kitty、雙子星、布丁狗、酷企鵝、大眼蛙、大寶、酷洛米等，通通Q到爆炸，且大人、兒童款式都有，每盒25入，限定只在OPEN POINT APP開放預購，只要開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，再選擇商品進行兌換，並於付款期限前至具有醫療販售許可證7-11門市完成付款即購買完成，12月16日上午11時準時開搶。

▲聖誕限定口罩下周登場。

另為配合政府實名制口罩預購，也滿足消費者需求，7-11下周起也將開賣成人、兒童尺寸的盒裝聖誕節慶花色口罩，同樣大人、小孩都有，喜歡的民眾可別錯過。

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