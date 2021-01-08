許效舜轉戰政壇「參選基隆市長」　不排斥跟任何政黨合作

▲許效舜接受廣播訪問，談論參選基隆市長的議題。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

2022縣市長大選各政黨默默布局！知名藝人許效舜將轉戰政壇，先前受訪時曾透露將參選基隆市長，引起熱烈討論，而他8日接受廣播專訪時表示，若有機會希望能當市長為市民服務，也坦言不排斥跟任何政黨合作。

針對參選基隆市長議題，許效舜接受POP Radio《POP撞新聞》訪問表示，世界上只怕2件事「身體不夠好、時間不夠用」，明年自己也要將滿60歲，有些想法和想做的事如果再不執行，可能以後沒機會，「希望在人生一甲子時執行生命最重要的一次任務」，如果有機會，希望能擔任基隆市長為市民服務。

至於是否已加入政黨形式參選？許效舜說，目前還是基隆市民身分，都是以怎樣為基隆好做出發點考量，黨派就像企業，有企業形象、傳統思維，因此加入任何政黨都需要去背那個包袱，「現階段不排斥跟任何政黨合作，但我最想合作的是基隆市民。」

不過，民進黨立委蔡適應以及前國民黨立委謝國樑都被外界視為，可能參選基隆市長的人選，這次參選是否跟對方討論過？許效舜回應，跟兩人都認識，但參選的事情就是「兄弟登山，各自努力」，很開心因為自己的投入，讓大家更關注、更早開始動員，雖然結果如何仍是未知數，但讓很多基隆市民對基隆的未來有了不同的期待。

主持人追問是否將參選到底，許效舜坦言「這是一個不定數」，要看上天的安排，現在很努力去執行這個任務，最後選或不選都是未定數，「我目前就是往這個方向努力」。