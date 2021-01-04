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北海岸交安新利器LED警示燈　金山警：提醒危險路段減速慢行

▲北海岸交安新利器LED警示燈 金山警：提醒危險路段減速慢行。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲北海岸交安新利器LED警示燈，金山警：提醒危險路段減速慢行。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

北海岸台二線（濱海公路）及台二甲線（陽金公路），每逢夏冬雨季，雨勢及濃霧影響視線，加上駕駛人因超速、跨越車道或疲勞駕駛，已造成多起交通事故，新北市議員周雅玲與金山警分局研議防制交通事故，經調查轄區易肇事路段後，彙整多處位置研議裝設「LED太陽能警示燈」，議員周雅玲除贊成警方作為，並以行動支持，立即提撥款項贊助金山警分局裝設警示燈，目前已全數裝設完成。

金山警分局表示，LED太陽能警示燈分別裝設於台二線（濱海公路）及台二甲線（陽金公路）共計12處。據當地民眾及外地遊客表示，平常開車看到警車在路旁，都會提高警覺自動減速，且注意看警察有無在實施測速照相或攔停違規車輛，所以看到這種比較明亮LED太陽能警示燈閃爍，也會不自主的減速。

金山警分局長趙家輝指出，2020年迄今轄區交通事故，已導致4人死亡、121人受傷。為保障用路人安全，除於易肇事路段設置太陽能警示燈，提醒駕駛注意安全外，也會持續強化執法，舉發交通違規。

趙家輝表示，藉以保障北海岸民眾及遊客的生命與財產安全，是警方不可避免的責任，也特此感謝周議員的熱心與為民服務的用心，實際行動支持警方作為。

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