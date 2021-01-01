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新北保大添購LED肩燈　「爆閃紅藍光」守護員警夜間值勤安全

▲▼新北保大替每位員警添購LED爆閃肩燈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北保大替每位員警添購LED爆閃肩燈。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市保安大隊為了保障員警夜間值勤的安全性，近日替每位員警添購充電式LED爆閃肩燈，迷你的爆閃燈掛在員警肩膀上，讓用路人遠遠就可以看見夜間執勤的員警，可有效避免意外事故的發生，而紅藍色交替的閃光恰好與警察制服上特有的新北保大「閃電LOGO胸章」相呼應，讓基層員警大讚真的是好看又好用。

新北保大大隊長黃南山表示，保安大隊員員警巡邏區域較廣，且因應轄區治安狀況，巡邏或路檢執勤大都是在夜間的道路或聯外橋梁上，因此員警身上的警示燈光相對重要，小小的1個肩燈，代表著一份對員警安全的關心與守護，希望藉此能有效減低員警下車執勤時發生事故的風險，順遂各項勤務執行，以全力維護民眾安全及優質的治安環境。

剛畢業分發不久的女警和資深霹靂男警，實際示範穿戴爆閃燈及新配發的反光反光背心後也說，充電式LED爆閃肩燈相當實用，在夜間的閃光亮度非常醒目，出勤時往肩上一夾就可以攜帶，沒電也可立即將電池回充，對於經常在街頭巡邏的員警，安全更加有所保障。

▼充電式的LED肩燈明亮度相當足夠。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北保大替每位員警添購LED爆閃肩燈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼夜間值勤期間配戴提高員警辨識度及安全性。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北保大替每位員警添購LED爆閃肩燈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北保大替每位員警添購LED爆閃肩燈。（圖／記者陳豐德翻攝）

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