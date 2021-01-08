火辣身材爆紅！韓Youtuber「人間蒸發一年」　釣出Joeman曝近況

▲Youtuber芒果。（圖／翻攝自芒果instagram）

記者施怡妏／綜合報導

來自韓國的Youtuber「芒果」曾在台灣打工，在個人頻道中時常分享在台灣的生活，甜美的笑容加上火辣的身材，擁有不少死忠粉絲，但有人發現，自從2019年12月24日後，頻道再也沒有更新影片，個人的IG最後一篇文也停留在2020年9月21日，許多人都相當好奇「芒果去哪了？」

芒果因為喜歡台灣，來台灣居住並學習中文，有著甜美清純的外表，還有令人噴鼻血的傲人上圍，前凸後翹的S曲線非常誘人，是不少男生心中的女神，過去因為一支在汽車旅館裸泡澡的影片而爆紅，個人Youtube頻道上也有23.7萬粉絲訂閱追蹤。但有網友在「Dcard」上發文，發現芒果最後一則影片停留在2019年12月24日，想問問「沒有人知道芒果的消息？」

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▲許多網友都很關心芒果的消息。（圖／翻攝自芒果instagram）

▲疑似是Joeman本人回應「回韓國工作」。（圖／翻攝自Dcard）

此外，PTT上也有網友詢問「芒果為什麼狠心拋下25萬粉絲？」每天起床第一件事就是打開Youtube，看一下有沒有更新影片，「她到底去哪了？」不只Youtube停止更新，就連個人IG的最後一則貼文也停在2020年9月21日。

貼文一出後，引來許多網友回應，在留言中有不少人提到「結婚、生子」等傳聞，但都沒有證據可以證明，也有人指出「好像回韓國了」、「之前年底IG動態好像還有更新，不過好像回去韓國了」。然而，有一名疑似是Joeman本人則回應「回韓國工作」，替網友們解惑。

▲最後一支影片停留在2019年12月24日。（圖／翻攝自YouTube／Gomango 芒果）

對於芒果無預警的消失，沒有公布消息說明，大家除了感到可惜之外，也不諒解她的行為，「前陣子也是突然想到她，發現真的都沒消息也沒交代」、「即使只是表面功夫發個動態說一下近況也不難吧，難道已經心灰意冷到直接無視粉絲嗎」。