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塔江艦拉近兩岸海戰差距？　解放軍恐「萬船齊發2.0」擾亂我軍

記者曾俊豪／台北報導

海軍「航母殺手」塔江艦本月15日下水，總統蔡英文是它為縮小兩岸「不對稱戰爭」的利器。然而，資深媒體人老譚指出，早期制霸台海的其實是蔣介石軍隊，不過，在海南島爭奪戰中，解放軍靠著「萬船齊發」的戰術奪島成功。他認為，未來兩岸若爆發軍事衝突，仍不能排除會結合無人駕駛技術，釋出「萬船齊發2.0」擾亂我軍部署。

★《譚兵讀武》有Podcast了！點一下就能聽歷史讀軍武★

YouTube軍事節目《譚兵讀武》本週五以「木殼船搭配無人駕駛欺敵　解放軍可能對台使出『萬船齊發2.0』？」為題，探討兩岸海上的不對稱戰力。

資深媒體人老譚指出，兩岸海軍間的第一場不對稱戰爭發生在1950年4月16日，交戰地點海南島與廣東雷州半島中間的瓊州海峽，解放軍最後成功登陸海南島，而5月1日戰役結束後，共有海南島軍民7萬多人轉進到台灣，「當時的說法是主動撤離，戰略性的兵力移轉，用來保衛台灣。」

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube：譚兵讀武）

▲解放軍以「萬船齊發」戰術打贏當時軍備更好的老蔣軍隊。（圖／翻攝YouTube：譚兵讀武）

然而，當時制霸台海的其實是擁有美艦的蔣介石軍隊，為何會在海戰中落敗，老譚分析，主要是解放軍以「萬船齊發」的戰術，發揮數量與速度優勢，扭轉戰局。

他解釋，一位參與過瓊州海戰的老兵曾告訴他，解放軍全部都是木帆船，少數把體積較大的木船裝上引擎，外部包一層鐵做為裝甲，然後再裝上機槍還有火炮，「國民政府海軍雖然打沉很多渡海的木帆船，可是到最後自己的軍艦也被木帆船打傷，不得不脫離戰場，後來越來越多帆船進入到海南島，奪島成功。」

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube：譚兵讀武）

▲資深媒體人老譚（左）本集分享兩岸海軍的第一場不對稱戰爭。（圖／翻攝YouTube：譚兵讀武）

老譚指出，到了1978年、1998年以及1999年都曾模擬「萬船齊發」的對台作戰計畫，其中1999年那次，更是在距離基隆300多公里的浙江舟山東海海域，還有距離高雄400多公里的廣東陽江，演練對台灣南北夾擊，兩線登陸。

儘管經過數十年的努力，解放軍軍事實力大幅提升，但再次發動「萬船齊發」策略卻不無可能。老譚認為，木殼船不用加裝裝甲防護，只要裝上比較先進的自動導航設備，就能無人駕駛自己過來，「用來打第一波或者分成好幾波，每波有個幾百艘，中間間夾著幾艘真的裝人的登陸艇，這種打法其實不是不可能。」

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▲▼軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）

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