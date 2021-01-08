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社會 社會焦點 保障人權

急凍寒流狂襲！全台一夜25人猝死　新北最多「最年輕僅40歲」

記者陳羿妏／整理報導

寒流急凍，中央氣象局針對21縣市發布低溫特報，並指出今（8日）至明（9日）部分地區溫度將低於10度，另部分地區甚至會出現6度以下低溫。對此，根據各縣市消防局統計，7日至今已有25起疑天冷猝死案，其中新北市最多，共有11起案例，且最年輕死者僅40歲，提醒民眾務必注意保暖。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,行人穿越道,過馬路,斑馬線,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲急凍寒流來襲，全台21縣市低溫特報。（圖／記者李毓康攝）


北部地區，台北市消防局7日晚間7時至8日上午10時，共接獲7起OHCA案，3人年約90幾歲，另3人分別為80多歲、70多歲及60多歲長者，其中2件放棄急救，另5件送醫搶救後均宣告不治，無法確定是否氣溫驟降有關，提醒家中長者應注意保暖；新北市消防局指出，7日0時至8日上午8時，接獲16件OHCA案，11人搶救後宣告不治，其中7日13名OHCA案中，僅救活4人，9名死者當中年紀最小40歲、平均60歲左右，8日則3名OHCA，僅救活1人，2名死者當中年紀最小50歲、平均65歲左右。；基隆市消防局表示，8日上午8點40分接獲一起非創傷死亡案，一名83歲長者長期臥病，被發現時已明顯死亡未送醫。

桃竹苗地區，桃市消防局7日至8日上午8時許接獲3起OHCA案，分別為60歲男、81歲男及41歲男，突然倒地或抽蓄，無呼吸心跳，經送醫搶救後，宣告不治，是否為天冷造成死亡仍無法確認；至於新竹、苗栗消防局皆未接獲任何OHCA案。

中部地區，台中市、嘉義縣市、南投縣未接獲任何案例；彰化消防局指出，目前接獲共4例OHCA案，分別為89歲女性、77歲男性、84歲男性以及73歲男性；雲林縣接獲2例OHCA案，分別為虎尾一名83歲女性，明顯死亡未送醫，另一名為斗六一名58歲男性送醫搶救。

南部地區，台南、屏東並未接獲相關案例；高雄市消防局統計7日0時至8日11時急病OHCA案件共27件，無法確認是否與氣溫降低相關，亦無法判斷是否為猝死案件。

東部離島地區，宜蘭縣衛生局接獲7日上午8點至8日上午8點，因低溫寒害因素，宜縣內急救責任醫院共收治可能因低溫造成的心血管疾病及呼吸道疾病病患共4人，其中2名為患糖尿病及高血壓等病史的80多歲老翁送醫後，均宣告不治，是否為天冷因素所致，仍待釐清；花蓮、台東、金門並未接獲案例。

▼猝死原因是否與氣溫降低仍有待釐清。（圖／記者李毓康攝）

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

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