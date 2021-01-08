阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」　她傻眼：以前生病也去

▲強烈寒流襲台！圖與本文無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

受到寒流影響，各地氣溫驟降。一名媽媽發文表示，以前她爸媽總告訴她「生病也要上課啊」，怎料兩人一當外公、外婆，竟以天氣很冷為由，要求她的3個孩子別去上課了；除此之外，就連老公也是要求「2個女兒」別上課，不然「等等突然心臟不舒服怎麼辦？」貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名媽媽在「爆怨公社」上寫道，從小爸媽就教育她，即便生病也應該到校上課，只要退燒就好了，否則就是不負責任，因此當她生了2個女兒、1個兒子，也是秉持著這樣的觀念來教育。最近寒流發威，各地氣溫驟降，老公告訴原PO「明天很冷很冷，女兒別去上課了」，不然萬一心臟不舒服怎麼辦？

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原PO表示，這是態度問題，小孩一定要去上課，且「先生，你還有一個兒子。」老公則回，「他（兒子）一定要去啊！都多大了？怎麼能不去」，不過女兒還是請假在家比較好。過沒多久後，原PO的爸媽打電話給她，「明天冷得要死，妳還要3個孩子去上課？妳怎麼當媽媽的？明天我把他們3個接過來，通通請假，前兩天我有叫人家來客廳裝冷暖氣了！」

▲原PO爸媽趕緊把還在讀幼兒園的孩子接走。示意圖，與本文無關。（圖／教育部提供）

原PO聽到更是傻眼，直接掛斷電話，騙老公說她爸也覺得一定要上課，「這是負責任的態度！」隔天一早，讀幼兒園的小女兒被原PO爸媽接走，至於另外2個讀小學的孩子則早早出門、沒被攔下。原PO事後感嘆，「孫子、孫女是人，女兒是撿的！」

貼文曝光後，不少網友留言回應，「爸媽真的對孫字輩都超好」、「我媽也這樣！完全兩套標準，孫女是人，女兒就不是人」、「早上載去上課有覺得門口人變少耶！難道真的很多人請假嗎」、「妳要不要做一下親子鑑定」、「跟我一樣悽慘，我都覺得自己是撿來的了」、「只是天氣冷而已就請假不上課？未來人生之後的嚴冬更多呢」、「爺爺奶奶負責寵，爸媽負責教」。