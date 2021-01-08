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濕冷寒流「暴力破解」防風手套！騎車妹超崩潰：催油煞車根本煎熬

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

北台灣同時受到寒流、大雨夾殺，面對長達2個多月幾乎不間斷的雨勢，許多人崩潰不已。一名騎車通勤的女網友哀怨表示，這種天氣讓防風手套效能歸零，手指不僅全凍僵，甚至出現刺痛的感覺，讓她整路都很煎熬。

女網友在「爆怨2公社」直呼，「我要抱怨這該死的濕冷寒流，騎車下班TMD冷就算了，還下雨加上大風，防風手套瞬間被瓦解，直接被無情的濕冷寒流out出局。」

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她表示，若不戴防風手套，手部會受不了寒冷，但戴沒多久又被雨淋濕，「沿路騎回來的路上，十根手指頭整個呈現凍僵加上刺痛麻的感覺，催油門跟按煞車根本煎熬，停紅綠燈的時候，一觸碰到好像就快斷掉一樣。」

▲女騎士通勤十分煎熬。（圖／翻攝自爆怨2公社）

▲女騎士通勤十分煎熬。（圖／翻攝自爆怨2公社）

順利返家後，女網友立刻將身上裝備和手套脫掉，結果雙手整個紅腫，且持續刺痛又麻到不行，「這該死的濕冷寒流...可以趕快結束嗎？有沒有機車族跟我的情形一樣呢？」

po文引起廣大共鳴，網友們紛紛回應，「這天氣騎車，真的手會凍到痛」、「我也是啊，一直下雨都不能戴手套，昨天手還凍到裂開」、「這陣子天氣實在是很煩」、「下雨的台北真的會冷到刺骨」、「開車上班，選我正解（誤」。

另外，還有熱心網友分享妙招，「我很羞恥地在厚毛手套外加了手扒雞手套」、「試試先戴塑膠手套，比如吃手扒雞那種，再戴防風手套看看，或醫療用手套」、「工地手套推薦妳，現在有防水還有防割傷」。

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