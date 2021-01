暴民川粉超恐怖！台裔眾議員「躲密室5小時」　偷發推文道別家人

▲台裔眾議員孟昭文(Grace Meng)回憶暴民闖入國會大廈的恐怖場景。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

美國華府挺川普遊行演變為暴動,大批暴民川粉闖入國會大廈,台裔的民主黨紐約州眾議員孟昭文(Grace Meng)接受CNN訪問時,回憶起暴民闖入國會大廈時的恐怖場景,直言非常令人恐懼(very frightening)。

孟昭文接受CNN節目《New Day》連線訪問時表示,她躲眾議院內一處密閉的房間內,意識到暴亂分子其實就在門外,她甚至將家具堵在門口,躲在裡面等了5個小時。孟昭文在混亂當中,還在推特發了一條推文,向家人道別。

▲川普支持者聚集國會大廈,引發暴動。(圖/路透社)



孟昭文說,「我給他們(家人)發訊息,然後快速打了一通電話,我不敢太大聲說話,我不得不關掉電燈、關掉任何聲音,我只能看著轉到靜音的電視,發訊息給他們說,我愛他們」。

▲孟昭文完全沒有預期,暴民川粉會攻入國會大廈。(圖/路透)



孟昭文強調,對於暴民能夠突破國會大廈,感到相當驚訝,她完全沒有預期,暴民能夠在這麼短的時間,闖入眾議院,他們滲透進入國會大廈的速度,也超乎預期。

孟昭文感嘆,「川普總統什麼都沒做,直到告訴這些人離去並且保持和平,但是早就為時已晚」。

▲孟昭文痛批川普煽動群眾的舉動,令人無法接受。(圖/路透)



孟昭文痛批川普,這個總統這些危險的言行,還有煽動群眾的這些舉動,對於國會的議員到雇員,甚至整個公眾,都令人無法接受,「必須作出一些行動,清楚的表達出這些操弄的行為,都是錯誤的。」

There were more officers here for #BLM protests. Protestors today broke into People’s House, tore down barriers, damaged property & fired shots. I’ve never been scared for my life during BLM protests, i was terrified for my life today. I said ‘bye’ to family & I’m still hiding. https://t.co/G1Fg0PRRp6