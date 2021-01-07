2021全球空軍排名「台灣戰機數」全球第10　66架F-16V還未入戰力

▲台灣戰機數288架，排名全球第10。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

知名航空雜誌《國際航空》（Flight International）近日公布「2021年世界空軍」（ World Air Forces 2021）報告，台灣作戰機數量（包含戰鬥機、攻擊機、轟炸機等），排名全球第10名，而且還未計入已經訂購或升級中的66架F-16V戰機。

「2021年世界空軍」報告指出，台灣現役作戰機，包括F-16A/V戰鬥機113架另外還有66架F-16V已訂購、F-CK-1C（經國號）103架、Mirage 2000-5EI戰鬥機（幻象-2000-5型）46架，F/RF-5E戰鬥機26架，其他擁有的軍機類型包括反潛機、運輸機、空中預警機、戰鬥直升機、教練機等等，但是轟炸機與攻擊機數量都是0。

▲美軍戰機數量仍是全球第一。（圖／USAF）



各國所有作戰機（Combat aircraft）數量，美國2717架排名第一，佔全球19%。中國1571架排名第二，佔全球11%。俄羅斯1531架，排名第三，佔全球10%。台灣總數288架，排名第10，佔全球2%。

▲F-16仍是全球最暢銷的戰機。（圖／達志影像／美聯社）



報告中還統計了各機種使用數，F-16使用數2267架，排名第一，佔全球的15%。Su-27/30使用數1057架，排名第二，佔全球7%。F-15使用數956架，排名第三佔全球7%，無法歸類的其他戰機總共6,460，佔44%。

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