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慧眼看天下／川粉華府大遊行 驚見青天白日滿地紅？

新聞節目中心／綜合報導

2020年11月，當時川普丟了白宮寶座時，跟川普向來不對盤的媒體CNN就表示，未來川普會有「瘋狂72天」的荒謬作為，引起各界關注與討論，當時在《慧眼看天下》節目中，美麗島電子報董事長吳子嘉就鐵口直斷，未來川普讓全世界緊張的，應該是距離拜登就職前的「恐怖14天」。果然川普在2020年即將結束的前幾天，就在推特發出動員令，而美國主流媒體依然選擇冷處理，不願隨之起舞的結果，是掩蓋了正在騷動的美國內部將引爆的一場紛爭。

▲▼介文汲評論川粉華府大遊行。（圖／慧眼看天下）

美國時間1月6號的下午一點，也就是台灣時間1月7號的凌晨兩點，原訂美國國會將召開聯席會議，認證2020年美國總統選舉最終結果，但當天一早卻出現大批川普支持者湧入華府，甚至一舉闖入國會大廈，造成聯席會議無法順利舉行，這場川粉華府大遊行瞬間變調，為川普的「恐怖14天」揭開序幕，這種種的發展早在台灣時事評論家的意料之中。

眼看華府的風暴還有後續發展的可能性，《慧眼看天下》特別以電話連線的方式，訪問了曾經在美國工作許久的資深外交官介文汲，透過介文汲的觀察，這場茶壺內的風暴只是川普「恐怖14天」劇本裡的一個開場，未來川普還有可能玩轉各種謀略，讓拜登、共和黨還有高度分裂的美國，走向越來越難以和解的明天。

在川粉華府大遊行裡，意外出現的中華民國國旗成為這次美國華府暴動新聞裡一則軼事，但資深外交官介文汲卻笑不出來，因為他認為此時沒有任何一個國家有能力或是有意願捲入美國的內政問題，這面意外出現的國旗，小英政府其實應該更敏感的立刻發表聲明，這面國旗與台灣立場無關，因為不論是現場川粉或是隔岸觀火的民主黨人，對這面國旗會有什麼樣的解讀，其實都有可能對未來產生某種不利的蝴蝶效應，小英政府不應該掉以輕心。

▼完整節目內容，將會於01月09日晚間9時首映播出，播吧、臉書、Youtube 請搜尋《慧眼看天下》。慧眼看天下第130集顯圖標

更多精彩內容，請上Youtube搜尋『慧眼看天下』：

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。

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