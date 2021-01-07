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英國變種病毒再+1「累計5例」　案804英國30多歲男鼻塞確診

▲▼疾管署疫情週報，副署長莊人祥。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨表示英國變種病毒還有6株在基因序列中，今證實增加1名確診個案。個案為案804為英國籍30多歲男性，去年12月30日來臺工作。

除了案791（赴英留學20多歲本國男），案792（倫敦飛台北發燒的10多歲少年）之外，指揮中心昨日公布最新病毒株比對結果，從英國入境的案793（與案792同班機）與案799（來台探親英籍7旬老翁）都確認感染變異病毒。今在確診一名案804。

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指揮中心表示，案804為英國籍30多歲男性，去年12月30日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，自述12月28日起即有輕微鼻塞症狀，但自覺為英國天氣寒冷所致，12月31日進行採檢後確診。

另外，指揮中心專家小組召集人張上淳昨日報告國內新冠病例分析，英國境外移入從11月至今共有13例確診，其中僅1例重症，有使用呼吸器，不過情況相當穩定，而使用呼吸器的重症個案正是案799英籍老翁。

▲▼1月2日新增 6 例境外移入 COVID-19 病例，分別自美國、菲律賓、英國及印尼入境，案804也是英國變種病毒。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲1月2日新增6例境外移入COVID-19病例，案804也是英國變種病毒。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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