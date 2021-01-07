5天200多人感染！河北石家莊：所有車輛「持通行證」才能進出

▲石家莊所有車輛憑證方可進出。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北省新冠感染者5日內突破200人，官方再度升級管控措施，情況最嚴峻的石家莊市7日起實施車輛「憑證通行」，所有車輛必須持有防疫指揮部發出的通行證方可進出。

官方發出的通知提到，因保障疫情防控、城市運行、生產生活、防疫物資運輸等原因必須進出石家莊市市域的車輛，按照市防疫指揮部有關規定發放通行證，憑證進出。

▼石家莊火車站暫時封閉，禁止乘客搭車。（圖／翻攝央視）



通知內指出，縣（市）區防疫指揮部根據本轄區防疫物資和生產生活需求，必須進出石家莊市市域的車輛統一向市防疫指揮部提出申請。

通知提到，所有進出石家莊市市域的車輛在規定的時間、規定的路線通行，原則上每輛車可以綁定2人，服從檢查人員檢查，合格後予以放行。

通知內指出，軍車、警車、救護、消防、環衛、郵政、搶險等特種車輛及防疫公務用車，對車上人員進行身份檢查無誤、體溫測量正常後，及時放行。

通知提到，物資需求單位及承運單位按屬地原則向縣（市）區防疫指揮部申領進出石家莊市市域通行證。嚴禁使用不安全車輛、未經消毒車輛、車載人員無有效核酸檢驗報告從事運輸工作。

通知內指出，所有進出石家莊市市域車輛，統一由縣（市）區防疫指揮部發放通行證，獲得通行證的車輛必須遵守有關規定，持身份證、有效核酸檢驗報告自覺接受檢查人員檢查。

通知內強調，對運輸支援石家莊市防疫物資的車輛，憑接收單位開具的證明、收件函，對車上人員進行檢查無誤、體溫檢測正常後及時放行。