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美國疾管局：輝瑞疫苗嚴重過敏比率是流感疫苗10倍

▲▼輝瑞疫苗注射液。（資料照／路透）

▲嚴重過敏反應症狀包括起疹子、吞嚥困難、舌頭或嘴唇腫脹、蕁麻疹、呼吸困難、聲音嘶啞、噁心以及持續乾咳。圖為輝瑞疫苗。（資料照／路透）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員今天表示，近190萬人接種輝瑞&BNT COVID-19疫苗後僅21人出現嚴重過敏，雖是流感疫苗的10倍，但接種仍利遠大於弊。

法新社報導，CDC資料顯示，去年12月14日到23日共為189萬3360人施打輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech聯合研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，通報出現嚴重過敏反應僅21例。

CDC官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）告訴記者們：「這相當於每施打100萬劑平均會出現11.1例嚴重過敏。」相較於流感疫苗平均每施打100萬劑僅約1.3例嚴重過敏反應，目前輝瑞&BNT疫苗引發嚴重過敏的比率約為流感疫苗的10倍。

即便如此，梅森尼爾補充說，其實輝瑞&BNT疫苗引發的嚴重過敏「仍屬極為罕見」，人們最好還是接種疫苗，特別是在疫情大流行對健康危害更大的情況下。

▲▼疫苗。（圖／路透）

她說：「幸運的是，我們知道如何治療嚴重過敏反應，也都有在接種現場做好相關準備，隨時能為出現嚴重過敏反應者治療。」

根據CDC資料，21例嚴重過敏反應出現的年齡層從27歲到60歲，中位數為40歲，有19例接受腎上腺素治療。19例（約占90%）發生在女性接種者，接種後會出現過敏症狀的時間從2分鐘到150分鐘都有，中位數為13分鐘。

21例中僅4例需住院，當中3例進加護病房，17例是在急診室接受治療，截至這份研究發表時，20例已出院回家或已復原，沒有致死案例。

嚴重過敏反應症狀包括起疹子、吞嚥困難、舌頭或嘴唇腫脹、蕁麻疹、呼吸困難、聲音嘶啞、噁心以及持續乾咳。有關單位建議有過敏史的人避免接種目前獲准的輝瑞&BNT、莫德納（Moderna）疫苗，也要求出現嚴重過敏反應者別接種第2劑。

「華盛頓郵報」指出據他們彙整的資料，目前美國平均每天約2670人染疫病故，在CDC這份研究完成後，後來又發生數例嚴重過敏通報，讓總數來到28例。

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