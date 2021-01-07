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從大陸回台！友睡不著約吃消夜「不帶手機查不到」　他怕爆急求助

▲為加緊因應春節國外返鄉市民居家檢疫需求，及1月15日起返台居家檢疫採1人1戶防疫政策，台南市政府積極招募春節返鄉防疫旅館，提高量能。（圖／記者林悅翻攝）

▲從大陸來台、返台，必須檢疫隔離14天。示意圖，與本文無關。（圖／記者林悅翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，若大陸的民眾來台，必須檢疫隔離14天。一名網友發文表示，他的好友從大陸回台，邀他一起吃飯，但卻忽然想起對方應該正在隔離；然而，當他拒絕邀約時，對方卻表明只要不帶手機就查不到，讓他心生畏懼。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友回應，「直接通報、檢舉，謝謝」、「1922打起來」。

這名網友在「爆料公社（官方粉專專屬）」上發文表示，他的朋友剛從大陸回台，打算約他見面，正要回應對方時，忽然想起對方理應正在隔離。從原PO貼出的對話紀錄可見，對方半夜12點因為睡不著，所以想約他吃飯，當他以「最好是」、「你不能外出」拒絕時，對方則告訴他沒帶手機就查不到。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲好友約原PO吃飯。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

原PO一見好友回應便嚇傻，直呼「不要！好可怕。」事後他心想，手機不帶出門就真的追查不到嗎？但還是會勸好友隔離期滿再出門比較好。

貼文曝光後，不少網友留言回應，「就是有這種老鼠屎，我們才會這麼累」、「直接舉報」、「出來就貢獻國庫囉」、「帶去警察局吃飯啊」、「抱持僥倖的心態，就一定會被抓到」、「把他約出來然後檢舉，你人不要出現」、「心存僥倖！這關乎眾人生命安全，真是惡劣」。不過也有人表示，「今天才加入爆料公社，我怎麼覺得是假帳號」、「你不檢舉爆這個幹嘛？是要造成恐慌嗎」、「在這爆，是在帶風向無誤」。

▼原PO想起好友正在隔離，因此拒絕邀約。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社(官方粉專專屬)）

指揮中心發言人莊人祥日前表示，天網已正名為「電子圍籬2.0」，天網技術與電子圍籬類似，並非追蹤每個人的手機，也沒有利用GPS定位，而是使用手機的訊號與基地台去做位置辨別，與電子圍籬有關。莊人祥強調，電子圍籬2.0只有針對法律授權的、所謂的居家隔離檢疫、自主健康管理的人才會做這樣的監測。

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