川粉攻國會4死　陸：香港立法會被佔「沒有示威者死亡」

▲川粉攻入國會大廈。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

川普支持者6日晚間攻入美國國會大廈，引起國際社會關注。對此，大陸外交部發言人華春瑩7日表示，美國主流媒體重口一詞譴責暴力事件，但當年形容香港暴力示威者時，用的詞卻是「美麗風景線」，將這些人美化成「民族英雄」，這種對比及背後原因令人深思。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）



華春瑩在例行記者會上指出，大家都注意到美國國內正在發生的事情，相信美國人民希望恢復正常的秩序，媒體報導已有4人死亡，她想特別分享一下看法。

華春瑩提到，中國民眾有權利和自由在網上發表他們的看法和評論，同時很多人在思考一個「似曾相識的情景」，但是美方一些人，包括一些媒體作出的反應是截然不同的。

華春瑩表示，香港激進示威者2019年7月暴力衝擊香港立法會大樓（七一遊行），肆意損害立法會設施，使用有毒粉末和液體襲擊和圍毆警察，甚至咬斷警察的手指，用刀刺傷警察，但是香港警方保持了高度克制和專業，沒有一個示威者死亡。

▼香港示威者破壞窗戶，進入立法會。（圖／路透）



華春瑩指出，現在在華盛頓發生的事情，暴力程度和破壞程度沒有當年香港發生的事件那麼嚴重，但是已有4個人死亡，「大家可能還都記得當時美國的官員、議員、一些媒體，對香港用的是什麼詞，現在他們對美國用的又是什麼詞呢？我也留心搜尋了一下美國的主流媒體都是眾口一詞譴責這是暴力事件，他們說這些暴徒、極端分子和惡棍是恥辱的。」

華春瑩提到，「當年他們形容香港暴力示威者的時候，用的是什麼詞呢？『美麗風景線』，他們把這些激進暴力示威者美化成『民族英雄』，說美國人民和他們站在一起。我想美方一些人對2019年香港發生的事情和今天在美國正在發生的事情截然不同反應和用詞，這種鮮明的對比及其背後原因是令人深思的，值得大家進行嚴肅和深刻的反思。」

華春瑩強調，相信美國人民是希望安全和安寧的，特別是在當前疫情的嚴峻形勢下，也希望美國人民能夠盡快享有和平、穩定和安全。

另外，華春瑩還說，她注意到中國中央廣電總台國際交流局的發言人發表了一份聲明，提到在華盛頓國會山的包括中國媒體在內的多家媒體的常用聯繫點遭到了示威者的襲擊，好在記者還是安全的，「我們向前方記者表示慰問，同時也呼籲美方採取必要的措施保障媒體記者安全。」

▼香港示威者佔領立法會。（圖／路透）

