快訊／眾議院正式宣布：拜登、賀錦麗當選美國第46任正副總統

▲民主黨籍拜登與賀錦麗美國第46任正副總統。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）當地時間7日凌晨宣布，民主黨籍拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）拿下306張選舉人票，成為美國第46任正副總統。

美國副總統潘斯6日主持國會聯席會議，認證各州選舉人團大選投票結果，經川普支持者闖入暴動後，國會在美東時間晚間8時左右恢復認證拜登勝選的程序；拜登以306張選舉人票大勝川普的232張，確定成為美國新任總統。

共和黨議員在選票認證期間，反對亞利桑那州、內華達州和密西根州的選舉人票數，但這些動議還未進入辯論階段就被駁回。

拜登就職委員會日前發布新聞稿指出，20日就職典禮與隨後將舉行的傳統遊行活動，將改為用電視直播的方式舉辦「虛擬遊行」，並在未來幾周內宣布與會者名單。遊行預計紀念各行各業的傑出英雄，在開始新時代之際，同時反思美國的多元、傳統與韌性。

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