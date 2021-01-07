偷拍女同事！「240G記憶卡」裝滿洗澡片　她驚見自己變女主角崩潰

▲張姓男子愛慕女同事，竟裝密錄器偷拍對方洗澡，法官判刑6個月。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳韻如／高雄報導

張姓男子因愛慕洪姓女同事，竟趁著2人在外地工作時，偷偷在浴室裝設密錄器，拍下洪女洗澡、上廁所、更衣的畫面。直到洪女無意間撿到密錄器，發現自己竟成了畫面中的主角，氣得對張男提告。法官調查期間，發現張男偷拍時間竟長達半年，且影片容量高達240G，最終判張男6個月徒刑，檢方事後認為判太輕提上訴，但仍遭到二審法官駁回。

判決書指出，張男跟洪女原為同事，且先後一同到台東、蘭嶼兩地工作，而張男因愛慕洪女，竟起了色心，先是於2017年6月至11月間在蘭嶼的住處浴室架設密錄器，偷拍洪女沐浴、如廁及更衣的畫面，同年8月間，張男在台東也故技重施偷拍洪女。

直到隔年9月8日晚間，洪女無意間發現密錄器，於是連上電腦查看，沒想到竟驚見自己成了畫面中的女主角，當場氣得傳訊質問張男。張男當下坦承犯行，並道歉，還表示影片僅供自己觀賞，並沒有外流，而自己是因為喜歡洪女才偷拍，但洪女仍氣不過提告，法官最終判張男6個月徒刑。

然而，檢方認為判太輕，提出上訴。檢方表示，張男所交出的證物中，光是記憶卡就有10個，且容量高達240G。檢方認為，張男惡性重大，且事後也並未利用任何機會向洪女道歉，也未達成和解，因此請求法官撤銷原判。

不過，二審法官認為，張男坦承犯行，且犯後態度尚可，認為原審量刑並無不當，且對於原審的職權行使，也應該給予尊重，駁回檢方上訴。

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