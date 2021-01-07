才拜完媽祖！詐騙集團隔天就被逮　警搜身見「超諷刺小物」笑了

▲詐騙集團拜完媽祖隔天就被逮，警方還在車上搜到媽祖壓轎金，不僅感嘆，「歹路真的無佛祖保佑。」（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、陳韻如／南投報導

某詐騙集團四處在中部地區流竄，並設立話務機房行騙，遭警方攻堅查獲。據悉，警方在蒐證期間還發現，陳姓集團首腦被逮前一日還趁著大甲媽祖遶境期間，帶著集團成員前往拜拜祈求平安，而諷刺的是，多數成員遭逮後身上及使用的轎車上還放有媽祖的壓轎金，也讓警方不禁感嘆，「媽祖靈驗、歹路真的無佛祖保佑。」

南投警方日前獲報，有詐騙集團四處在中部地區流竄，於是成立專案小組介入調查，發現該集團相當狡猾，經常更換機房及藏匿處所，試圖規避警方查緝。不過，在經過警方數個月的偵查，並趁著時機成熟後，循線前往集團藏匿處攻堅搜索。

警方表示，當霹靂小組現場攻堅破門壓制歹徒時，還發現有被害人線上正在被詐騙當中，警方於是立刻接過電話表明身分，對方還相當錯愕，堅持要警方不要開玩笑，所幸及時阻詐成功。

▲警方掌握線索後，前往該集團藏匿處所攻堅。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方提到，集團的陳姓首腦率領其他10名成員假冒大陸的微信APP安全客服中心，並稱被害民眾的身分遭人冒用，並於網路販賣違法口罩要配合調查等進行詐騙，而警方另外也在現場查扣筆記型電腦3台、行動電話30多支、教戰守則、第三級毒品K他命及作案用自小客車3輛等證物。

▲警方查扣證物。（圖／記者李忠憲翻攝）

此外，警方在調查中還發現，陳姓首腦在被查獲前一天竟還趁著大甲媽祖遶境到埔里時，帶著集團成員前往拜拜祈求平安，而多數成員在被逮當下身上及使用的轎車上還放有媽祖的壓轎金，也讓警方深感諷刺，不禁感嘆，「媽祖靈驗、歹路真的無佛祖保佑。」而全案目前將依詐欺、組織犯罪、毒品危害防制條例等移送法辦。

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