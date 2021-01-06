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才嫁來2月！陸女狂嫌「天冷、東西難吃」逃回海南島　夫癡等1年心碎

▲桃園市人夫與妻結婚3年多，去年人夫有外遇還帶小三返家，最後竟將人妻逐出家門，人妻訴請離婚法官判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲陸籍女子嫁來台灣2個月，就表示不適應台灣生活而返回海南島，其丈夫苦等1年仍盼不回她，最終心碎訴離。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／苗栗報導

女子小君（化名）自海南島嫁來台灣，但僅僅2個多月，就跟丈夫阿宏（化名）表示台灣天氣太冷、風太大、東西難吃，且在台灣也沒有朋友，自己無法適應台灣生活而返回海南島，還說不會再回來。經過阿宏百般挽回，卻仍盼不回小君，心碎訴請離婚，最終獲得法官判准。

判決書指出，小君2019年9月3日結婚嫁來台灣，但來台後卻無法適應台灣的生活，向阿宏表示台灣天氣太冷、風太大、東西難吃，也無法承受沒有朋友的孤獨，「寧可回海南島單身過活」，來台僅2個多月就回大陸，還表明不會再回來。

事後，阿宏不斷嘗試挽回，但小君卻以微信傳送，「就算我過去，兩人在一起生活也不會開心的」、「我已經嘗試過了，很後悔」、「你的條件很好，你會找到一個更好的陪你度過，是我不好，要求太高，我也覺得我適合單身過，努力賺錢過自己想要的生活」等給阿宏，但阿宏仍不願放棄，苦苦等了1年多，卻仍盼不回小君，最後心碎訴請離婚。

法院事後調查小君的出境資料，小君並無遭管制入境的紀錄，且她2019年11月6日出境後，就再也沒有入境，再加上小君所傳送的訊息中顯示，2人的婚姻有名無實，且婚姻信任基礎薄弱，並沒有夫妻恩愛情義可言，最終判准離婚。

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