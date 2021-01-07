國會暴動女中彈噴血亡！伊凡卡發文讚「愛國者」遭砲轟...火速刪文

記者羅翊宬／綜合報導

美國國會6日舉行聯席會議，認證總統大選選舉人團投票結果，現任總統川普寄望身兼參議院議長的副總統潘斯能拒絕認證選舉結果，同時向支持者喊話「永不認輸」，卻引起大批支持群眾湧入國會大廈，還傳出一名女子與警方對峙時中彈身亡。然而，川普長女伊凡卡卻在推特發文聲援抗議群眾，隨後才刪除該則動態。

根據《每日郵報》報導，伊凡卡稍早在推特上發表動態，稱闖進國會大廈的川普支持群眾為「美國愛國者」，隨後遭到各方憤怒的網友猛烈抨擊，質疑是否認為襲擊國會才是愛國的行為表現，伊凡卡才認知道事態嚴重性，刪除該則動態，改上傳另一則新動態，表達自己對於該事件的正確立場。

▼川普長女伊凡卡在推特稱闖國會群眾為「愛國者」。（圖／路透社）

▲伊凡卡在推特稱川普支持群眾為「愛國者」。（圖／翻攝自推特）

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021

伊凡卡隨後在推特發文補充道，「不，和平抗議才是愛國的行為！暴力不容許被接受，我們必須予以最強烈的譴責。」

而川普的長子小唐納•川普（Donald Trump Jr）則在推特上呼籲父親的支持者能理性並保持冷靜，「這件事情是錯誤的，不是我們的本意。和平的使用美國憲法第一修正案所保障並賦予你的權利，但千萬別表現得像另一方（指拜登）。我們需要拯救我們的國家，但這種行為對任何人都沒有幫助。」

不過報導也指出，早在數個小時之前，小唐納還在演說時向支持者們喊話，呼籲支持群眾應該要起身對抗那些不支持推翻拜登勝選結果的共和黨人士。

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