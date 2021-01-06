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女外送員逆向行駛接罰單　「疫情沒工作」打悲情牌求撤銷遭駁回

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市一名古姓女外送員因逆向行駛遭開單，她不服提起行政訴訟遭駁回。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

因新冠肺炎疫情影響使更多人加入外送，但外送員跑單固然辛苦，還是得遵守交通規則！新北有名古姓女外送員，因逆向行駛遭員警以錄影採證舉發。收到罰單的她表示納悶並提起訴訟，認為沒有違規，且自己靠外送維生，企圖打悲情牌求撤銷，但遭新北地院認定違規是事實予以駁回。

古女去年6月18日12時17分許，行駛台北市中山區建國北路3 段左轉入建國高架橋下方之建國北路3段151 巷（該路段為雙向各1車道，路面劃設有雙黃實線「分向限制線」）而進入對向來車道行駛，遭目睹員警錄影採證，因當下無法攔截製單舉發，乃於當天填製逕行舉發，記載應到案日期為2020年8月2日前，並移送被告處理。

古女收到罰單後，於2020年7月2日、3日透過「交通違規申訴」系統陳述不服舉發，認為自己並沒有「不依規定駛入來車道」，希望能撤銷900元罰緩及被記違規點數1點，不過經過2次申訴都遭裁處確定，她感到不服並提起行政訴訟。

▲披薩,比薩,pizza,外送。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲古女表示自己只是小小市民沒工作也沒收入僅靠外送，求撤銷交通罰單。（圖／取自免費圖庫pexels）

她提出3項主張：1、本人於2020年7月20日左右收到交通違規員警逕行舉發，自已並沒有不依規定駛入來車道，如果是警察真的看到整段違規和逆向，有監視器證明，她願意受罰！2、可以要求全部的監視器畫面嗎？正因為疫情關係，已經沒有工作了，需要跑外送維生，一般小小市民既沒有收入，還要被開罰單。3、本件尚難單憑舉發警員與證據不符之空言指述，認她有何不依規定駛入來車道之違規行為，又本件並無其他證據證明她有何不依規定駛入來車道（東往西）之違規行為，舉發於法不合，當有違誤。

但新北市政府交通事件裁決處答辯表示，古女確實有不依規定駛入來車道，並且認為既為合法考領機車駕駛執照的人應該了解交通道路規則，並且該確實遵守，認為這屬單方不想繳交罰緩爭執之詞。新北地院勘查警員採證錄影畫面認為違規是事實，古女沒有理由訴請撤銷，應予駁回，且古女需給付第一審裁判費300元。

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