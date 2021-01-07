送餐地址不詳遭拒收！Uber Eats撂熊貓助拳　K破保全頭打到昏迷

▲新竹外送員痛毆社區保全。（圖／臉書「蔡蕥鍹 竹北市民代表」提供）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹竹北昨（6日）中午發生一起外送糾紛，Uber Eats外送業者因送餐地址不詳細，遭到社區保全拒收餐點，雙方當即爆發扭打，隨後外送業者撂人助陣，當街將社區總幹事熊抱架走、保全也被毆倒在地昏迷。警方獲報後立即介入偵辦，並將涉案的3名男子查緝到案，全案依傷害罪嫌送辦。

警方初步調查，該名Uber Eats外送員6日中午接單後送餐到新竹某社區，但卻因地址不詳細而遭保全攔下，並且拒收餐點，雙方當即爆發激烈口角。外送員揚言要將餐點丟在大門口，遭到保全回絕後，氣得動手推了保全，而保全也動怒反擊，雙方當街發生扭打。隨後Uber Eats外送員打電話撂來同行熊貓「foodpanda」到場助拳，眾人將總幹事熊抱架走、還痛K保全頭部，將他打昏在地。

竹北市民代表蔡蕥鍹昨接獲陳情後，立即趕赴醫院探視受傷保全，並表示他傷得相當嚴重，不但陷入意識昏迷，頭部還有3處撕裂傷；而訂餐的住戶也相當難過，表示自己當時不在現場，但事後查閱手機訂餐資料，發現有清楚註明地址，不解業者為何會輸入錯誤地址。

目前警方在接獲通報後也已介入偵辦，並循線將涉案的3名男子查緝到案，全案依傷害罪嫌送辦，正進一步偵辦中。

▼社區保全被打到陷入昏迷，頭部有3處撕裂傷，傷勢相當嚴重。（圖／臉書「蔡蕥鍹 竹北市民代表」提供）