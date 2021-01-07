六都109年12月人口數出爐！網笑「台中海放高雄」：轉眼差4萬

▲網友戲稱，「台中已經海放高雄了」。圖為高雄街景，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

六都109年12月的人口數出爐了！一名網友在PTT上整理出台北、新北、桃園、台中、台南和高雄12月的人口數，若與去年同期相比，主要僅有中、北部人口成長較顯著，不過，減幅最大的則是台北市。貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「台北只是戶籍人口遷出多而已，因為高房價的關係」、「台中人那麼多喔」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「六都109年12月總口數統計表」為題發文，他從六都各自的民政局網站整理出資料，發現與去年同期相比，僅有新北市、桃園市及台中市的人口有成長，其中又以桃園市成長幅度最大，增加了1萬9970人。

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▲六都人口數比較表。（圖／記者曾筠淇製）

至於台南市及高雄市均出現人口下降的情形，不過減幅最大的則是台北市，一共減少了4萬2623人。原PO補充道，人口增減的原因有很多，不只有出生率、死亡率，還包含境外移民、因工作等因素而將戶口移出等。

數據曝光後，不少網友紛紛留言回應，「台中、高雄差距越拉越大了，轉眼已相差超過5萬（應為4.2萬）人」、「台南人還變少喔」、「台中已經海放高雄了」、「高雄北漂的狀況大概止不住了」、「台北飽和了啦」、「台北人變少根本好事」、「台北那些人去哪了」、「原來新北破400萬人了」、「北北桃絕對破千萬人啦！一堆沒入籍的勞工跟移工學生」、「依照這趨勢，只要2年桃園人口就可以超越高雄了好嗎」、「拜託不要來桃園，塞到爆，停車位又少」。