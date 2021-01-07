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社會 社會焦點 保障人權

富王鴨肉路霸餐檯12日開拆　鄰居也遭波及「門口新增紅線」

記者黃翊婷／綜合報導

台中市富王鴨肉專賣店2日引發嗆女外送員「毛長齊再來」風波，接著不僅遭到網友負評灌爆臉書、Google評論，還被檢舉路霸、有消防安全疑慮，鄰近店家門口也被畫上禁停紅線，如果業者11日之前沒有自行消除障礙或移除路障，警方將依照《道路交通管理處罰條例》第82條規定開罰，同時也會請環保局人員到場清除。

▲▼台中鴨肉名店門口攤位除了遭檢舉路霸，還被檢舉有消防安全疑慮。（圖／記者白珈陽攝）

▲業者必須在11日前清除路障，否則將被視為廢棄物移除。（圖／記者白珈陽攝，下同）

富王鴨肉專賣店雖然在事發之後拉下鐵門，暫時停止營業，但還是遭網友檢舉門口的「外推餐檯」等同路霸。台中市第五警分局北屯派出所4日前往張貼路霸違規通知書，告知店家因為在道路堆積、置放、設置或拋擲營業物品，足以妨礙交通，已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項規定，必須在11日前自行消除障礙、移除路障，若沒有自行清理或不在場，12日起將依照同條例第2項規定視同廢棄物，會請台中市環保局依法清除。

至於是否有違建情形，則還需要相關單位到場勘查，一旦發現屬實，也會進行拆除。不過，事件延燒進入第6天，網友們的怒火依舊沒有平息，雖然業者已經關閉原本的臉書粉絲專頁，但後來又陸續冒出許多同名粉專，其中「新富王鴨肉專賣店」PO文最為頻繁，內容也很嗆辣，只是經營者聲稱是原店家新創立的粉專，《ETtoday新聞雲》記者4日傳送訊息詢問，至今仍未獲得正面答覆。

▲鄰居也被富王鴨肉害慘！巷口新增禁停紅線　1/8強制消防安檢。（圖／記者白珈陽攝）

▼▲富王旁邊的巷口新增禁停紅線，8日將進行強制消防安檢。

▲鄰居也被富王鴨肉害慘！巷口新增禁停紅線　1/8強制消防安檢。（圖／記者白珈陽攝）

粉專「新富王鴨肉專賣店」6日仍持續PO文回應網友，表明經過這幾天的風風雨雨，大家的心情應該也平復了不少，「不管是講什麼、罵什麼，我們都虛心接受，但態度依舊，一直都在這（裡）直球對決，不躲也不閃，不會神隱，感謝大家」，甚至反酸台灣人健忘，「久了就累了、厭了，台灣人嘛，一下子就忘記了，沒有什麼比優惠活動更快速，看看味全、林鳳營，都講得不共戴天似的，買大送小就好香」。

然而，相較於一開始的群情激憤，網友們對於粉專「新富王鴨肉專賣店」的PO文反應已經冷靜許多，也有不少人將粉專當成反串在看，並留言調侃，「挺，好笑的」、「挺，送我鴨肉」、「太靠北了」、「反串你最強」。

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