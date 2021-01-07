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台中孕婦一早落紅「羊水破了」！夫遇上班車潮塞爆　急攔警車求救

▲▼孕婦破水落紅急生產 清水警飆速開道急送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中梧棲孕婦一早破水落紅急生產，警飆速開道協助送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中梧棲區一名林姓孕婦日前清晨發現羊水破了，且子宮急速收縮、疼痛難耐。陳姓丈夫見狀立即開車欲載妻子由梧棲至清水的婦產科醫院生產，不料卻因逢上班尖峰時段，塞在車陣中動彈不得，途中見清水分局警車便急攔求助，員警獲知情形後立刻以警車護送開道至清水的婦產科醫院，使原本需15分鐘路程，最後只花5分鐘即趕到，孕婦也順利誕下男嬰，家屬相當感謝警方熱心協助。

清水警分局清水派出所警員沈貝珊、黃士庭日前清晨7時許巡邏行經清水鰲峰路停等紅燈時，突然有一名陳姓男子著急地向警方揮手求助，「警察先生，我太太羊水破了，有落紅情況，要趕到清水婦產科生產」，因為還有一段路程，他急著請求警方協助開道。警方見狀，心想若再通知救護車恐會來不及，為爭取送醫時間，立即由巡邏車開道，一路開警示燈、鳴警報器，當時若依車流需約15分鐘車程，經警方開道協助僅耗時約5分鐘，即將陳男妻子順利護送到醫院生產。

陳男表示妻子懷第二胎，原本離預產期還有約二周的時間，但清晨一早突然破水落紅，還好警方即時協助救援，才幫助小生命順利誕生，夫妻稱要是沒有警方的「即刻救援」，後果真的不堪設想。

清水派出所所長黃晧展表示，對於陳姓民眾的讚許謙虛表示，為民服務是身為警察的職責，警方只是將心比心，將分內工作做好，為需要協助之民眾，盡點綿薄心力，能看到新生命的平安誕生，警方也跟家屬一樣充滿喜悅。

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