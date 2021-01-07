▲新北貢寮在地產鮮嫩九孔鮑魚，十全大補湯補氣防手腳冷。（圖／新北市漁業處提供）

記者郭世賢／新北報導

寒流襲捲全台，大部分人就會想到給自己補補氣，改善手腳冰冷，坊間薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋等有關的店家生意總是特別興隆，民眾習慣性的認知，在天氣冷的時候吃了身體暖呼呼的，走在路上吹風好像也比較不冷了！不妨換個口味，把新北市貢寮在地產的九孔、鮑魚帶回家，養生暖身料理自己動手作真健康。

貢寮鮑指的是新北市貢寮地區所飼養的九孔和黑盤鮑，貢寮鮑生長在貢寮潮間帶養殖池的純淨海水中，以天然海藻餵食，加上無任何化學藥物的使用，是民眾可以安心食用的天然食品；貢寮鮑有優良的蛋白質，且富含鈣質，有助於骨骼發育，豐富的鐵質則可改善貧血症狀，此外也含有胺基酸、葉酸、維生素A、碘、鉀等多種維生素及礦物質，是非常營養的海鮮食材!

藥學博士江瑩真表示，天氣冷颼颼，應該吃道藥膳暖身了，最常聽到的藥膳就是「十全大補湯」，十全大補湯出自宋代第一部由國家頒布的《太平惠民和劑局方》，是由補血的四物湯（當歸、川芎、白芍、熟地）與補氣的四君子湯（人參、白朮、茯苓、炙甘草）的八珍湯，再加入補氣之黃耆與補陽之肉桂共十種藥材而成。

江瑩真說，貢寮鮑買回家後，用刷子刷洗外殼，再抹鹽洗去肉足的黏液，川燙備用，排骨也順便川燙。取電鍋內鍋加水及米酒淹過十全大補藥膳包，外鍋一杯水，先煮出藥湯。接著再把洗淨的排骨加入電鍋的十全藥湯中，加水至八分滿，外鍋再一杯水，繼續悶煮。電鍋跳起後，再加入川燙好的九孔和洗淨的枸杞，放1／3杯水，稍微悶一下就完成了。

新北市漁業處張麗珍表示，貢寮在地生產的貢寮鮑是高貴卻不貴的本土優質水產，與進口鮑魚比較起來，雖然個頭較小，但肉質緊實，經過烹調後口感格外Q彈，而且以天然海菜為食的貢寮鮑，在地產又格外新鮮美味。每年的11月至翌年3月期間是貢寮鮑的產季，此時肉質最為飽滿鮮甜，不論是買貢寮鮑回家補充營養還是去貢寮當地品嘗道地的貢寮鮑料理，都是冬季進補絕佳的選擇。

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