闖美國會1女中彈亡「躺地爆血」影片曝　超大槍聲！川粉驚嚇四散

▲川普支持者闖入國會大廈與警方爆發衝突,一名女子中槍身亡。(圖/翻攝自Twittetr/@FrumNewsReport)

記者張寧倢/編譯

美國副總統彭斯(Mike Pence)6日主持國會聯席會議,即將認證大選結果。川普支持者卻闖入國會大廈與發生激烈暴動。其中一名女子在與警方對峙時中彈,送醫後不治身亡。然而,現場影片也在網路曝光,在一陣推擠中突然傳出巨大槍響,女子隨即倒地,荷槍實彈的警察仍不斷大喊,要求抗議者「退後!」

根據外媒報導,一段美國國會內部暴動的現場影片在網路上曝光,可以看見在警方與川普支持者雙方的推擠過程中,突然傳出一聲巨大槍響,周圍抗議者受到驚嚇四散,目擊者不敢置信地說「她中彈了!」畫面中一名女子隨即倒地,似乎從頸部滲出大量血液,此時眾人的情緒變得更加激動。

影片中也可以看見,女子倒地之後由當局人員照護,一旁幾名荷槍實彈的員警仍不斷向抗議者大喊「退後!」據NBC報導,這名女子是被警察開槍擊中胸口,送醫時情況相當危急,最後仍不治身亡。華府警方至今仍未提供關於槍擊事件的任何細節,女性死者的身分也未被證實。

▲川粉闖入國會大廈,議員被要求趴在位子上,國會警察持槍制伏暴動者。(圖/達志影像/美聯社)

據報導,美國國會預計於6日進行聯席會議,當天一早數千名川普支持者開始聚集抗議,後來更闖進國會大廈阻止議員們認證拜登的當選。警方使用催淚彈與橡膠子彈卻還是控制不住局面,副總統彭斯與議員從緊急通道撤離至不公開的地點,目前整個國會山莊已經完全封鎖。

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. pic.twitter.com/GT8lLYyIwE