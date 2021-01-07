闖美國會1女中彈亡「躺地爆血」影片曝　超大槍聲！川粉驚嚇四散

▲川普支持者闖入國會大廈與警方爆發衝突，一名女子中槍身亡。（圖／翻攝自Twittetr／@FrumNewsReport）

記者張寧倢／編譯

美國副總統彭斯（Mike Pence）6日主持國會聯席會議，即將認證大選結果。川普支持者卻闖入國會大廈與發生激烈暴動。其中一名女子在與警方對峙時中彈，送醫後不治身亡。然而，現場影片也在網路曝光，在一陣推擠中突然傳出巨大槍響，女子隨即倒地，荷槍實彈的警察仍不斷大喊，要求抗議者「退後！」

根據外媒報導，一段美國國會內部暴動的現場影片在網路上曝光，可以看見在警方與川普支持者雙方的推擠過程中，突然傳出一聲巨大槍響，周圍抗議者受到驚嚇四散，目擊者不敢置信地說「她中彈了！」畫面中一名女子隨即倒地，似乎從頸部滲出大量血液，此時眾人的情緒變得更加激動。

影片中也可以看見，女子倒地之後由當局人員照護，一旁幾名荷槍實彈的員警仍不斷向抗議者大喊「退後！」據NBC報導，這名女子是被警察開槍擊中胸口，送醫時情況相當危急，最後仍不治身亡。華府警方至今仍未提供關於槍擊事件的任何細節，女性死者的身分也未被證實。

▲川粉闖入國會大廈，議員被要求趴在位子上，國會警察持槍制伏暴動者。（圖／達志影像／美聯社）

據報導，美國國會預計於6日進行聯席會議，當天一早數千名川普支持者開始聚集抗議，後來更闖進國會大廈阻止議員們認證拜登的當選。警方使用催淚彈與橡膠子彈卻還是控制不住局面，副總統彭斯與議員從緊急通道撤離至不公開的地點，目前整個國會山莊已經完全封鎖。

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Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. pic.twitter.com/GT8lLYyIwE — ○FRUM NEWS REPORT○ (@FrumNewsReport) January 6, 2021

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