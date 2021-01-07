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疫情下「全球熱錢湧房市」　東森房屋助安心成家

▲▼東森集團總裁王令麟。（圖／記者吳世龍攝）

▲東森集團總裁王令麟。（圖／記者吳世龍攝）

記者任以芳／綜合報導

東森集團旗下之東森房屋邁入30多個年頭，不只積極深耕本土房地產市場，近年也放眼海外經營地產商機。儘管受新冠疫情衝擊，全球熱錢流入房市，不少投資、自住客買賣房屋首選就是東森房屋。東森集團總裁王令麟日前也以「裂變新商機，啟動心力量」為主軸，鼓舞企業同仁一起合作。「未來，不以展店為主要目標，房仲業要思考跨業複合式經營，讓資訊更多元、透明化。」

▲▼第17屆國家品牌玉山獎今日(10/6)頒獎，東森集團再傳捷報。旗下東森新媒體及東森自然美一舉囊括多項大獎，成為最大贏家。（圖／記者湯興漢攝）

▲第17屆國家品牌玉山獎，東森集團旗下東森新媒體、東森自然美一舉囊括多項大獎，成為最大贏家。（圖／記者湯興漢攝）

東森集團於2018年整體企業營收共277億元，目標2020年可以達到370億元；在獲利部分，前年獲利13億元，預計去年獲利超過20億元，2021年獲利將達40億元，新冠肺炎疫情帶動網路發展，讓集團營收成長。

目前，東森全球新連鎖今年已成立第3年，經銷商及會員已達25萬人，今年營收預計成長3倍，並將進軍香港、東南亞、中國大陸、美國；東森新聞雲則從線上發展到線下，代理台北捷運、新北環狀線、桃園機捷、高鐵廣告等，預計今年營收成長40%；東森寵物雲在2018年成立，現在門市已破百家，營收較去年成長2倍以上。

▲▼東森房屋店東研習營展開兩天的課程，東森總裁王令麟蒞會發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森房屋店東研習營，東森總裁王令麟蒞會發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

談起東森房屋事業發展，東森集團總裁王令麟表示，「我們不求店數量的擴充，而是要求質的品質服務加強，讓相信東森的人一起來擦亮這塊招牌，透過電話、網路、大數據的分析，讓企業一起來跨業合作，房仲是看天吃飯，但是我們要思考跨業複合式經營，讓資訊更多元、透明化。」

如今受疫情影響，國際寬鬆貨幣政策下，全球熱錢追逐房地產，沉寂多時的海外地產投資也出現危機入市的房市投資效應。尤其，今年下半年房市買氣更加旺盛，除了海外資金大量回流，買屋利率創新低，許多租屋族開始佈局買屋，現在正是台灣房地產25年來最好的時機。

▲▼重傳LOGO。國泰置地廣場,微風信義,商辦,房市,房地產,住宅區,信義計畫區,台北市信義區。（圖／資料照）

▲國際寬鬆貨幣政策下，全球熱錢追逐房地產，台灣本地房市熱絡。（圖／資料照）

僅管全球房市多變化，回歸初心，東森房屋始終秉守「誠信、專業、守法、在地」的品牌經營理念，穩抓新、舊客戶信任感。在服務方面，日前，東森房屋與21世紀不動產、大家房屋、中信房屋、台灣房屋、全國不動產、住商不動產及不動產獨立品牌聯盟等七家房仲業者，達成相關共識。

透過大規模跨品牌合作大聯盟，以後客戶只要委託上述任何一家在高屏東澎區的業者，就可「一家委託，六百家服務」，享有該區最多店數、物件及營業人員，做到有效媒合、快速服務的目標。東森房屋將持續深耕在地，讓每位客戶都能安心、放心圓夢成家。

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