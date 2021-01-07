金牌廚神10道年菜2千元有找　7大電商早鳥預購年菜優惠整理

▲東森購物針對電視購物、型錄等通路購買年菜年貨，最高享20%東森幣回饋之外，還可參加「東森幣X拼手氣」小額奪寶活動。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

往年農曆春節到飯店、餐廳圍爐的人不少，但在新冠疫情持續延燒影響下，民眾紛紛改選擇預訂外帶年菜在家吃團圓飯，也帶動網購年菜商機。由於今年農曆年較去年晚半個月，備貨期也跟著拉長，電商提早開打年菜早鳥預購並祭優惠好康，買氣從去年12月中開始持續增溫，想要划算入手的話，可趁現在趕快訂起來，此外，以往多主打老字號名店的經典年菜，此次有精品年菜加入戰局，為網購年菜添新意。

東森購物以「名廚上菜」為主打，推出年菜網路預購8折電視另享特別優惠，首推CP值超高的「金牌廚神陳志昇金牛迎春年菜組」，多達十道菜，售價1,980元起，還有「金牌師傅方政裕幸福團圓年菜組」、「五星主廚牛轉乾坤富貴團圓年菜組」、「饗城阿秋師推薦牛轉乾坤賀歲年菜」，只要1,080元起，就能準備好一桌豐富的年菜，另外，過年圍爐吃好一點，推薦平台上年年熱銷第1名的「阿一鮑魚 牛運亨通富貴年菜饗宴」，全家一起享用米其林三星等級的團圓宴，針對電視購物、型錄等通路購買年菜年貨，最高再回饋20%東森幣，預購時間至1/31止。

▲「五星主廚牛轉乾坤富貴團圓年菜組」包含松露鮑翅干貝佛跳牆、干貝魷魚米糕、東坡肉、天婦羅炸蝦、冰卷魷魚、紅燒羊肉爐、醬燒三味雞、紅燒獅子頭，8道菜約8～10人份，東森價1680元。（圖／東森購物提供）

momo購物網集結超過上百家品牌舉辦「年菜名店大賞」，其中包括永心鳳茶、鼎泰豐、漢來飯店、養心茶樓等知名飯店餐廳，都在疫後轉型進軍虛擬通路，為今年的網購年菜增添新意，另也網羅老字號的老協珍、海味街、呷七碗、上野物產、竹南懷舊等，推出數萬件年菜佳餚，類別涵蓋佛跳牆、主食、肉品、湯鍋、點心等，主打單點年菜、組合套餐祭出早鳥優惠搶鮮價8折起，消費滿額可登記享10% momo幣回饋之外，還有機會參加抽獎把Switch、Dyson吸塵器帶回家。

▲「永心鳳茶」什錦砂鍋菜，優惠價659元。（圖／momo購物網提供）

PChome 24h購物今年特別推出星級飯店、特色飯店年菜商品，精品年菜亦受到關注，像是美福飯店鮑魚花膠黏嘴雞鍋、故宮「朕的年菜」、「朕的佛跳牆」等，預購時間至2/8，活動期間內於站上年菜指定區消費，單筆滿3,888元登記送電子爐、滿5,888元登記送琺瑯鍋；下單購買冷凍年菜組合再送baan摩摩喳喳雪糕，滿2,000元登記送100 P幣、滿8,888元登記送888 P幣。部分預購年菜最快下訂兩天後出貨或可指定出貨區間。

▲PChome 24h購物即日起至1/13獨家開賣故宮年菜預購，「朕的年菜」售價6,680元，預購訂單預計於2月初陸續出貨，另有「朕的佛跳牆」售價3,680元，限量各600組。（圖／PChome 24h購物提供）

蝦皮購物年菜館推出線上版南門市場，包括億長御坊珍品佛跳牆、逸湘齋紅燒獅子頭，都能一鍵下單直接上餐桌之外，還有紅豆食府、圓山大飯店、鼎泰豐等名店菜色提供選購，主打名牌年菜全面下殺4折起，經典菜色如紹興梅干東坡肉400元有找、老協珍海味街臘味飯只要449元。年菜組合則有逸湘齋迎春納福6菜1湯全套2,000元有找，一次擁有佛跳牆、紅燒獅子頭、江浙蔥烤鯽魚等經典7道菜；呷七碗佛跳牆、xo米糕、獅子頭組合直降61折只要929元，免千元就能享受輕鬆圍爐。

▲南門市場人氣老店逸湘齋名菜「紅燒獅子頭」，原價345元，折後價245元。（圖／蝦皮購物提供）

松果購物即日起至2/6止推出「滿漢全席賀年菜」活動，共280道名店年菜、禮盒及生鮮食材4折起，單筆消費滿888元現折88元，刷指定信用卡最高享300元現金回饋。遠傳friDay購物和年菜評比常勝軍「佳佳」獨家合作，推出「牛年鴻運新春8菜組及牛運亨通團圓10菜組」，並於1/8中午12:00於粉絲專頁直播開賣，同時推出專屬優惠，1/8～1/10下單購買，享直播限定價2,660元。

▲遠傳friDay購物x佳佳牛運亨通團圓年菜組，1/8～1/10下單購買，享直播限定價2,660元。（圖／遠傳friDay購物提供）

樂天市場特別推薦4款年菜禮盒及3款單項菜品，滿足不同規模家庭的需求。果貿吳媽家2021眷村手路年菜組，可從8道眷村菜任選6款搭配，適合3～5人享用，特價1,266～4,410元；台酒精選年菜六福旺套餐，強調滋補年菜美食帶出「酒」的風味，6道菜可供4～6人食用，特價2,980元；肉控必吃的友蘭食作坊牛肉超載鍋，7種牛肉一鍋滿足5～6人只要988元；台畜年菜十全十美共有10道年菜組，推薦給8～10人，特價2,688元。