東森房屋站穩海外　看好2021年疫後復甦

▲東森房屋力拼再創高峰。圖為2020東森房屋年度尾牙。（圖／記者謝盛帆攝）

記者陳政錄／綜合報導

東森房屋近年積極布局海外，選定日本、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨等主要市場，2017年進軍大陸、2018年將旗下國際不動產中心正式更名為「東森國際地產」，並設立馬來西亞吉隆坡辦事處；歷經回歸東森集團、疫情調整後，隨海外房市有望迎來復甦，東森房屋將在既有基礎上，透過大數據的分析、思考跨業複合式經營，擦亮招牌、再創高峰。

東森房屋自2014年成立「國際不動產中心」，2018年更名「東森國際地產」，經營策略採「在台銷售、海外帶看」模式，尤其看好大陸，以及馬來西亞等東協國家的房地產市場快速成長，兩面並進，力抗近年房市不景氣，增加加盟店營收，並因銷售佳績、智慧看房等一條龍服務，2019年囊獲《貝殼房江湖》的兩項大獎。

▲馬來西亞房市近年成為海外資金置產選擇之一。（圖／記者葉佳華攝）

海外房市布局上，東森房屋除新案代銷之外，也會承接中古屋市場，擴展物業管理、包租代管，甚至是商用開發項目包括醫院、生物科技、甲級開發建商、飯店觀光、中小企業設廠、設辦及設店。

展望未來，以東協第一站馬來西亞為例，興業投行分析，大馬可能成為2021年海外資金的避風港，除首都吉隆坡發展迅速外，，大馬柔佛州新山市積極開發的「柔佛依斯干達經濟特區」，被譽為經濟新支柱，與新加坡僅有一橋之隔，規劃2025年完工，與檳城、新山等城市，成為海外置產首選。而東森房屋在馬來西亞拿到過獨家專賣的案子包括「Astaka」、「Star Residences」、「Citrine」等案，總銷金額累計超過台幣400億元。

▲東森房屋2019年回歸東森集團，總裁王令麟強調要擦亮這塊招牌。（圖／記者湯興漢攝）

大陸方式方面，近期如2020年1至11月，全國百城新建住宅價格累計上漲3.19%，長三角城市群新房價格累計上漲4.96%，另2020年國房景氣指數在2月後逐月走高、商品房銷售額年增率在2020年10月達到5.8%，反應市場的樂觀預期，預計2021年雖有調控政策影響，但一、二線城市保持穩定，三、四線城市成長快速、居民購買力強，加上自疫情後復甦情況良好，有利東森房屋逐步調整大陸市場布局後，再創佳績。

對於東森房屋事業發展，東森集團總裁王令麟今年受訪表示，我們不求店數量的擴充，而是要求質的品質服務加強，讓相信東森的人一起來擦亮這塊招牌。包括思考跨業複合式經營，讓資訊更多元、透明化。

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