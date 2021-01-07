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2020年估算至少15億個口罩汙染海洋　需450年才能分解

廢棄口罩流入大海（圖／翻攝自海洋保護組織OceansAsia臉書）

▲疫情導致全球口罩生產量暴增，但許多人亂扔處理，已嚴重傷害到海洋生態。（圖／翻攝自海洋保護組織OceansAsia臉書粉絲團，以下同）

記者洪菱鞠／綜合報導

儘管2021年已到來，新冠疫情仍持續延燒，全球已有187萬人病逝，為避免被傳染，過去一整年大家把口罩戴好戴滿，口罩也成為每日外出的基本配備，但用完就丟的醫療級口罩對環境的傷害也逐漸湧現。根據海洋保護組織OceansAsia發表最新報告指出，2020年估算約有15.6億個口罩被亂丟入海洋中，需要長達450年才能被分解成微塑料。

海洋保護組織OceansAsia在報告中提到，2020年全球生產口罩的數量推估有520億個，保守損耗率為3%，由於一次性口罩是各種熔融塑膠製成，再加上成分和污染及感染的風險，很難回收利用，當這些口罩被亂扔、沒有妥善做好廢物管理系統，或是廢棄量多到不堪負荷時，就有可能流進海洋；以一個口罩平均約重3、4克來估算，將造成4,680～6,240公噸海洋塑膠污染。

廢棄口罩流入大海（圖／翻攝自海洋保護組織OceansAsia臉書）

廢棄口罩流入大海（圖／翻攝自海洋保護組織OceansAsia臉書）

▲海洋保護組織OceansAsia人員去年2月在香港索罟群島海灘發現大量廢棄口罩，時隔9個月，廢棄口罩的數量有增無減。

自疫情爆發以來，人們對於口罩的需求及使用量暴增，也嚴重威脅到海洋生態，過去不但發現有章魚躲在廢棄口罩下、企鵝誤吞N95口罩導致營養不良，還發生不少海洋生物被口罩左右兩邊的耳帶纏繞而死亡的案例，就有人在清潔邁阿密海灘時，看到口罩繩子纏繞在一隻已經死亡的河豚身上。

不只廢棄口罩數量快比水母多，疫情也導致依賴外賣、使用塑膠餐具或包裝等大幅增加，而這些塑膠垃圾正在破壞海洋，甚至殺死生物，OceansAsia指出，「據估計，塑膠污染每年導致10萬隻海洋哺乳動物和海龜、100多萬隻海鳥以及更多的魚類、無脊椎動物和其他動物死亡。」呼籲大眾盡可能佩戴可重複使用的口罩，並且負責任處理不亂扔之外，各國政府也應推行相關政策，包括制定罰款阻止亂丟棄，減少一次性塑料的使用。

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