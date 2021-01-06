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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長中槍吳怡農英雄救美！還深情對望　網友：你們把國昌放哪？

記者黃巈禾／台北報導

館長陳之漢又中槍？原來是壯闊台灣的協會的理事長吳怡農找來先前中槍的館長拍片，為「後盾計畫」宣傳，不少網友被兩人在影片中深情對望笑翻，直呼「你們把國昌放哪裡了！？」

影片一開始，館長重演當時中槍的狀況，高喊「啊我中槍了中槍了，幫我開直播，快點！」吳怡農飛奔到館長身邊，望向遠方要旁人趕緊打119，並拿出止血帶專業、俐落地為館長止血。對於館長連喊「痛痛痛痛痛！啊怎麼那麼痛」，已完成包紮工作的吳怡農說「我寧願你痛，也不要你死」。

▲▼館長和吳怡農合作拍片。（圖／翻攝自Facebook／吳怡農）

▲館長和吳怡農合作拍片。（圖／翻攝自Facebook／吳怡農）

身為過來人的館長有感而發表示，發生這種事，身邊的人是誰，真的很重要。吳怡農則說，大家都需要危機意識、生存和互相幫助的能力，「來參加我們的後盾計畫」。

影片一出後，網友紛紛留言「後盾計畫、堅實守護！」、「哈！好好笑喔！我寧願你痛也不要你死」、「來成為農的後盾」、「這影片太有梗了，這不分享不行」、「還以為眼神對看完要接吻」、「那臉上的抖動，我看了好幾千遍…」、「上帝開了一扇門，必會關一扇窗，果然是話劇社演技」、「我心中只想喊在一起，在一起」、「當2人互相對望時，我看到了基情」、「館長威武，好基情的影片，水啦！」、「這個黑色梗我喜歡，還偷偷來BL」、「你這樣國昌老師會吃醋」、「等等！前面那一段深情對望…你們把國昌放哪裡了！？」

由壯闊台灣主辦的「後盾計畫」，活動主軸為，台灣面臨不同型態的安全威脅，包括天然災害、人為破壞、軍事攻擊等等，為了讓全民都能在各種突發狀況時，有更好的準備、冷靜以對，壯闊台灣舉辦一系列的講座、實作與模擬，讓成員都能獲得新時代的國家安全觀念，並培養危機時刻的應變能力。

後盾計畫30日上午9時至晚間7時將舉辦活動，由壯闊台灣主辦，美國在台協會 (AIT)、台灣緊急應變管理協會、台灣醫療救護學會以及消防員工作權益促進會協辦，當天活動內容含領導與危機應變、外傷處置教學、急救操作、模擬情境演習以及團隊合作競賽。

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