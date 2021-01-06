吳怡農宣布參選民進黨北市主委　李問創連江縣黨部成關鍵推力

▲吳怡農。（圖／取自吳怡農臉書、IG）



記者陶本和／台北報導

民進黨智庫新境界基金會副執行長吳怡農確定6日晚間宣布參選民進黨北市黨部主委，預計明天（7日）上午10點30分，前往登記參選。吳怡農表示，期待大家看到不同背景的人積極投入黨務，看到民進黨是多元、開放的政黨。

民進黨北市黨部主委選舉這一局，之前歷經前議員王孝維、前立委薛凌一陣廝殺過後曾經被暫時宣布停止選舉，經過協調，兩人同意退選，而在英系、新系隨之接續運作下，最後力推吳怡農出馬角逐主委一職。

吳怡農近期除了已經拜會過前北市黨部主委黃承國外，也曾向王孝維、薛凌請益，預計在7日上午10點30分前往登記參選。

吳怡農透過臉書表示，民進黨北市主委的選舉，本來不在他的計畫中，但最近有朋友要他去了解李問在馬祖成立連江縣黨部的工作，讓他開始有了重新的思考。

吳怡農說，李問去年建立了地方黨部年輕化的範例與試金石，立刻得到中央黨部和蔡英文的重視；因為這樣，才有這一次黨部主委選舉資格的放寬，也因為這樣，過去這幾週，他開始向黨內前輩請益，聽到許多人對於台北市黨部發展的期待。這段時間，他反覆聽到一股聲音。這也是過去一年在全國各地，與學生、企業家討論台灣面對的難題時，經常聽到的顧慮：全球的經濟、政治、國和國之間的權力和軍事力量的平衡，都處在迅速、難以預測地變化中。

另外，吳怡農也表示，一次意外的流行病毒就足以改變全世界的生活方式，科技的發展，影響了產業的競爭力，也顛覆了數十年來的軍事平衡，這許多的變化，對台灣都是一個艱鉅的挑戰，這是大家共同的擔憂。

吳怡農強調，台灣若要跟上世界的變化，我們需要更多元的背景，具備不同國內外社會經驗的人來參與政治，我們若希望民進黨成為全民的政黨、一個代表大家的政黨，它的組成需要不斷地更新，反映社會的結構。

吳怡農表示，他非常期待跟大家一起，在過去所建立的基礎與共同價值上，進一步活化民進黨與社會的連結，「所以我決定明天登記，投入民進黨台北市黨部主委的選舉。我希望大家看到有更多不同背景的人積極投入黨務，看到民進黨是個多元、開放的政黨」。

▼民進黨連江縣黨部主委李問。（圖／李問提供）

