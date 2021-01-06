快訊／過失致擎天崗水牛身亡　北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

▲陽明山擎天崗水牛日前發生大量暴斃事件，研判應為營養不足而亡。（圖／耿葳辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

陽明山擎天崗水牛日前發生大量暴斃情形，檢驗結果發現，死因竟是營養不良，讓不少民眾質疑陽管處過失致動物死亡。對此，台北市動保處6日表示，儘管陽管處沒有故意讓水牛傷亡，但仍有過失責任，因此裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5000元。

北市動保處表示，該牛群原本是在擎天崗草原周邊活動的無主水牛，平時可自由遊走、覓食，但陽管處於2019年12月以圍籬及鐵絲網等設施將牛群圈圍於約42公頃的範圍內，讓牛隻無法如往常依季節變化自行覓食或躲避寒冬，導致牛隻大量死亡，陽管處於此案件中雖然沒有故意讓水牛傷亡的意思，仍有過失責任，因此認定陽管處不當圈圍致水牛大量死亡一事已違反《動物保護法》第30條第1項第1款規定，裁處陽管處最高罰鍰新台幣7萬5000元。

北市動保處呼籲，飼主在飼養動物前應充分瞭解動物基本生活條件，並做好事前準備，如動物一生各階段可能有不同的營養需求，有無適當的生活空間配合動物的體型、性別、年齡及特殊生理需求，亦應注意季節變化對動物造成的影響，如察覺動物健康狀況有異，應儘速尋求專業獸醫師的協助。

最後，動保處指出，為維護動物福祉，若民眾發現違害動物福利之情事，請於第一時間通報1999市民專線或動物保護專線（02-8791 3064~5），動保處將公正執法以保護動物福利。

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