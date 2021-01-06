岳父病逝後韓國瑜首發聲！感動影片曝　韓粉哭：我們都在等一個人

記者陳俊宏／綜合報導

韓國瑜岳父、雲林縣前議員李日貴病逝，享壽85歲。挺韓大將「杏仁哥」轉達韓國瑜的話，並貼出一支影片，讓不少韓粉直呼，「我忍不住眼淚掉了下來了，其實我們是贏的」、「我們在等待下一支穿雲箭。」

▲韓國瑜說，感謝所有支持與關心他們的人。（圖／資料照／記者李毓康攝）

杏仁哥4日在臉書說，他當天和強強滾、黃醫師、高鈞鈞和兆亞哥一起到雲林，向佳芬姐父親捻香，「韓總與佳芬姐要我轉達，對所有支持與關心他們的人表示感謝，謝謝你們一路以來，對他們夫妻的支持與疼惜。」他並附上一支《誰 / 致敬挺韓直播主》的3分50秒影片。

▼李日貴（左二）曾幫兒子李明哲（右一）站台。左一為李佳芬。（圖／取自李明哲臉書）

對此，許多韓粉感動留言，「杏仁哥感謝你，看到影片不由自主淚流滿面、感動回憶，我們都在等一個人」、「讓我感動落淚的影片，回想起與大家參與活動的一切」、「謝謝你們代表庶民去弔唁，李伯伯是個義人」、「我們在等待下一支穿雲箭」、「我忍不住眼淚掉了下來了，其實我們是贏的，感謝杏仁哥，辛苦了。永遠堅持下去，永不放棄，支持正義的人就是韓國瑜市長。」

李日貴1日於醫院病逝，家屬回到西螺老家低調辦理治喪事宜。國民黨主席江啟臣3日前往弔唁，停留約1個小時，他接受媒體訪問時表示，有與韓國瑜見面表達敬意，請家屬節哀順變，保重身體。

▼李家低調辦理治喪事宜，消息傳開政商、親友陸續前往致意關心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▼杏仁哥發文。（圖／翻攝杏仁哥臉書）