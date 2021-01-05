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侯友宜要求花敬群加碼社宅目標戶數　點名大陳社區2年內動工

▲▼侯友宜出席新北市住宅及都市更新中心揭牌典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席新北市住宅及都市更新中心揭牌典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜5日與內政部次長花敬群共同揭牌「新北市住宅及都市更新中心」。他致詞時對花敬群表示，依照新北蓋社宅的速度，內政部的目標戶數還可以再加碼，同時點名住都中心下一階段指標性案件就是永和大陳社區都更，兩年內就要動工。

侯友宜表示，大陳社區目前僅完成單元2，接下來單元5、6、7在3月份決標，其中更重要的的單元1、3、4都是重大指標，有沒有決心就看這些案件進度。他更指出，他在上任兩年來推動的都更案件超過過去總和，他要求住都中心兩年內推動的案子不能比他少，一定要做出成績。

侯友宜也三度指出，「這是我擔任市長最重要的工作！」，並當著花敬群的面，針對內政部未來4年要在新北蓋2.9萬戶社宅，建議「還可以再提高一點」。

侯友宜說，這一年來，去了各個想要重建的社區，就辦了585場說明會、勘查400多個案子，都更推動的速度比起前幾年來增加了不少，住都中心的成立對新北市未來國際大都市的願景最具指標性。

「新北市30年以上的老舊房屋70萬戶，台灣歷經了花蓮、台南大地震，新北市若發生該怎麼辦？」侯友宜表示，若知道會發生事情，還不改善，那就叫做無能的政府。

侯友宜指出，新北市2023年要落成1萬戶社宅，既有的都市更新辦公室要跟新立的住都中心並肩作戰，內政部規劃未來4年要在新北市蓋2.9萬戶社宅，應該還可以再提高一些，他知道國家還有很多土地在新北，甚至當內政部沒辦法做更多的社宅管理，我們也可以去幫忙。

侯友宜與花敬群在社宅、都更議題上非常熱絡，侯、花兩人都互相讚揚對方的工作，花敬群稱讚說，很高興國家住都中心有第一個兄弟了，也就是成立了地方層級的新北市住都中心展現侯友宜推動社宅的決心，住都中心絕對是重要契機，也是新北市非常重要的時刻。

國家住都中心董事長花敬群、營建署主任秘書王東永、新北住都中心董事長陳純敬、新北市住都中心董事及代理執行長汪禮國、城鄉發展局局長黃國峰等人及在地議員上午都到場參與新北住都中心揭牌儀式。

▲▼侯友宜出席新北市住宅及都市更新中心揭牌典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜出席新北市住宅及都市更新中心揭牌典禮。（圖／記者羅婉庭攝）

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