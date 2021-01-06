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這波寒流不是「迅猛龍」！更濕凍4特點曝　周四晚起下雪機率最高

這波寒流不是「迅猛龍」！更濕凍4特點曝　周四晚起下雪機率最高。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

▲冰凍番薯即將再現。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮今天（6日）提醒，寒流周四南下，氣溫緩降，北台灣平地從清晨的12度，降至晚間的7度，愈晚愈濕冷，周五晨北台灣平地更將降至5度左右。民間氣象愛好則提醒，這波寒流與跨年那波有些不同，並整理出4點特性。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書5日表示，冰凍番薯即將再現，入冬第二波寒流周四抵達，周五是最凍時刻，周日才會小幅回溫，但下周不排除另有強冷空氣再度侵襲。

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「台灣颱風論壇」提到，而這次寒流與跨年那波有一些不同：

1、水氣較多，濕寒感更明顯。
2、嚴寒低溫維持時間更久一點。
3、北部山區、東部山區下雪機會更高。
4、溫度漸進式下降，非一次性崩跌，不是迅猛龍。

▼這波寒流偏濕冷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

吳德榮今在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四寒流南下，北部、東半部及中部山區有局部雨，氣溫緩降，不同於上一波24小時驟降15度，北台灣平地從清晨的12度，降至晚間的7度，愈晚愈濕冷，周五晨北台灣平地更將降至5度左右，都會區則在7度左右，高雄以北及花東平地最低氣溫皆降至10度以下。

吳德榮說，周五下午起至周六乾空氣南下，天氣好轉，轉為乾冷的寒流；周六清晨嘉義以北局部平地，因輻射冷卻作用最低氣溫仍可降至5、6度，高雄以北及宜花東平地最低氣溫仍在10度以下，要注意保暖、防寒害。

吳德榮指出，至於山區的降雪，以周四晚至周五上午機率最高，包括中部以北3000米以上（合歡山、雪山、南湖大山⋯）及2000米（太平山、拉拉山⋯）左右的高山，甚至於1000米左右的大屯、七星山都有機率，喜好賞雪的民眾可以把握；周五下午起轉為乾冷寒流，降雪機率很快就降低了。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，周日寒流略減弱，天氣晴朗，白天氣溫回升、早晚冷；下周一、下周二又有冷空氣加入、氣溫再降；下周一水氣增多，天氣濕冷，3000米以上高山又有降雪機率；下周二、下周三轉晴冷，清晨仍有10度以下低溫。但他也說，不過，此乃模式末期的模擬，有不確定性，應持續觀察。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周四寒流南下，北部越晚越冷，清晨還有13、14度，晚上降到10度以下；北部、東北部降雨時間更長，基隆北海岸和大台北整天下雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部大雨發生機率，中南部山區也有局部短暫雨。

張承傳提醒，這波寒流以周五一整天到周六清晨最冷，台南以北和東北部低溫7至10度，沿海空曠地區會再低1、2度，而北部周五高溫都在10度以下；降雨方面，周五上半天以前北部下雨較明顯，周五下午後較趨緩，偏局部短暫雨到周日。

張承傳表示，這波寒流影響到周六，周日寒流稍減弱，但清晨仍較低溫，白天稍回溫；下周一另一波冷空氣下來，目前預報強度介於大陸冷氣團和強烈大陸冷氣團之間，但偏強烈冷氣團，還要再觀察。

冰凍番薯即將再現

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