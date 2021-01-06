「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

▲新一波寒流明天來襲，北部沿海空曠地區最低溫3度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

新一波寒流明天來襲！災害預報士、天氣風險公司總監賈新興賈新興表示，這波寒流有直逼「霸王級寒流」的氣勢，強度仍然有越報越強的趨勢，低溫持續的時間長達3天。另外，根據氣象局預報資料顯示，明晚起桃竹苗部分地區體感溫度下探-1、-2度。

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賈新興指出，最新的預報顯示，這波寒流強度仍然有越報越強的趨勢，低溫持續的時間長達3天（1/7-1/9），他也直言，這波寒流有直逼霸王級寒流的氣勢。

▲▼下波寒流有越報越強的趨勢，專家認為有直逼霸王級寒流氣勢。（圖／翻攝自賈新興臉書）

根據ECMWF的系集預測，台北站氣溫25%至75%的機率落在5-7度，北部沿海空曠區和谷地氣溫約在3-6度，最低溫的時間點1/7深夜至1/8清晨。明天清晨台北站的低溫可能就直接降到10度，北部沿海空曠區和谷地氣溫也會到10度下。

至於中南部沿海空曠地區最低溫出現的時間落在1/9和1/10的清晨，最低溫大約6至8度；花東地區的谷地和空曠處低溫大約7至10度，低溫出現的時間落在1/8清晨至1/9清晨。

高山降雪部分，北部1500公尺以上的高山、中部2000公尺以上的高山，1/7傍晚至1/8降雪機率高；花東2000公尺以上的高山，則是以1/8深夜至1/9清晨降雪機率高。

▼寒流明來襲，3縣市體感降到-1、-2度。（圖／中央氣象局）

根據氣象局預報資料顯示，明晚起在桃園、新竹、苗栗等地區，體感溫度下探-1度、甚至-2度。氣象預報員葉致均指出，明天寒流南下影響到9日，這波強度最強時間為8日一整天到9日清晨，屆時台南以北、東北部低溫下探7-8度，其他地區也僅10-11度。

明天一早開始，北台灣氣溫就是持續呈現下降趨勢，可能就會到10度以下，明下半天起，其他地區也會逐漸感受到降溫。

由於下波寒流水氣多，明上半天到8日基隆北海岸及大台北地區降雨時間較長，其中，基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率，北部、東半部地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區為多雲，花東也會有局部降雨。

若水氣跟溫度配合，明天入夜到8日，北台灣1000-2000公尺高山、中南部3000公尺以上高山都有下雪機會。8日下半天起到9日水氣逐漸減少，僅剩北部、東半部有降雨，高山降雪機會逐漸降低。

10日寒流減弱，但清晨還是偏冷，白天起氣溫才會回升，屆時北部、東半部高溫16-18度，中南部可回到20度以上。但北部、東半部仍有局部降雨，其他多雲到晴。

11日又有另一波冷空氣，強度接近強烈大陸冷氣團等級，雨區預估仍以北部、東半部為主，其他地區為多雲到多雲到晴。

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