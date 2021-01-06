「總統鞋師傅」宋立文涉警局皮鞋採購弊案　判刑2年定讞

▲總統級皮鞋師傅宋立文，涉嫌行賄新北市警局退休警官後取得標案。（圖／記者陳豐德攝，非宋立文設計鞋款）



記者吳銘峯／台北報導

新北市警局前後勤科警務正張烱德，任職期間涉嫌將警局皮鞋等採購案的底價及標案評選委員名單，洩漏給綽號「總統鞋師傅」的鞋商宋立文等人，並收取賄賂，遭到檢方起訴。宋立文一審遭判刑2年，得易科罰金72萬元，他未上訴而先行定讞。另外張男一審遭判刑4年半，上訴二審後，高院6日改判刑3年、褫奪公權2年。可上訴。

宋立文曾擔任前總統蔣經國司機，將父親做的鞋推薦給蔣經國穿後，受到蔣的好評，因此宋男先後幫蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九等4位總統製作專屬皮鞋，被外界封為「總統鞋師傅」。他後來成立公司，專門製鞋，但為了取得政府機關標案，竟開始行賄。

本案由檢調單位調查，發現宋男為搶下2009到2011年間、每年700多萬元的皮鞋採購案及55萬元的LED手電筒標案，藉此取得良好授信，而向銀行貸款。宋男利用旗下鈞雅皮鞋、盈源、篤盛實業等公司，對新北市警局的相關採購案圍標；再透過關係行賄採購案承辦人張烱德，藉此換取底標價與評選委員名單等情報。

經過清查後，檢方查出宋、張等人於「98年度員警皮鞋7338雙採購案」、「100年度員警皮鞋7345雙採購案採購案」，以及「101年度巡守人員應勤裝備LED手電筒1420支採購案」中，分別行賄4萬、4萬、2萬元。檢方因此對2人在內的11名被告，提起公訴。

一審法院審理後，認定宋立文共犯下2次行賄、2次「妨害投標」等，共7項犯罪，最後判處有期徒刑2年、得易科罰金72萬元。宋立文未上訴，先行定讞。至於張烱德一審判刑4年半、褫奪公權4年。全案僅張烱德上訴第二審，高等法院二審於6日做出改判，將他判刑3年、褫奪公權2年，可上訴。