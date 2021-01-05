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8燈塔驗收疑造假　公務員「沒到現場」收賄放水過關

▲▼位於金門外海的北椗島燈塔現已改建完成。（圖／翻攝交通部taiwan網）

▲位於金門外海的北椗島燈塔現已改建完成。（圖／翻攝交通部taiwan網）

記者劉昌松／台北報導

交通部航港局航安組盛姓公務員，原本負責8座台灣本島與外島燈塔整建發包業務，卻忽略攸關海上航行安全的重要工程驗收，不定期收受2萬到5萬元賄賂、免費飲宴，最後沒親眼見到燈塔，就同意以書面驗收，還幫廠商找天候不佳延宕船運等理由，減免逾期違約金60萬元，涉嫌貪污行收賄罪，台北地檢署5日兵分8路搜索約談盛與廠商等6被告到案。

檢察官鍾維瀚指揮廉政署調查發現，盛景俠任職交通部航港局航安組燈塔工程及維護科技佐，負責燈塔相關工程招標採購文件的擬定、預算編列、履約等業務，卻涉嫌從2017年9月起，到2020年8月間，不定期收受陳瑞貞建築師事務所行賄2萬到5萬元、出差補助，另外接受下包廠商旺達土木的免費飲宴、免稅品等餽贈。

▲▼七美嶼燈塔，位於澎湖縣七美嶼南角崖頂，又稱「南滬燈塔」，是日本人在臺灣興建的最後一座燈塔。。（圖／翻攝交通部taiwan網）

▲七美嶼燈塔又稱「南滬燈塔」，是日本人在臺灣興建的最後一座燈塔。（圖／翻攝交通部taiwan網）

2018年間，盛主辦的500多萬元「台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島等8座燈塔整建工程委託規劃設計監造技術服務案」，由陳瑞貞建築師事務所得標，事務所指派同1名員工蕭百泉擔任8個燈塔的監工。

但8個燈塔分布在台灣本島、金門、澎湖外海，蕭根本不可能分身在場監工，盛卻在收到工作月報表、公共工程監造報表、廠商施工日報表時，完全不管監工任務指派的不合理，直接同意列為備查。

另外在「北椗島、東椗島燈塔整建工程採購案」中，履約期限是2018年7月5日，到2019年7月10日，陳瑞貞建築師事務所與旺達土木為了順利取得工程款，壓在最後1天申報竣工，盛景俠16日親自到金門開了個檢討會議後，同意書面驗收，隔月就付出9成的竣工價款。

▲▼東椗島燈塔塔身為磚造黑色圓形結構，是台閩地區首座黑色燈塔。（圖／翻攝交通部taiwan網）

▲東椗島燈塔是台閩地區首座黑色燈塔。（圖／翻攝交通部taiwan網）

但是標案最後送到政風室要辦理驗收結案時，發現盛景俠當時只到金門本島，根本沒去北椗島、東椗島親眼看到燈塔整建情形，就把沒做完的部分列為後續履約瑕疵，最後燈塔值到2020年6月完工驗收，廠商逾期280天，核定違約金70多萬元，盛卻又幫廠商捏造天候不佳，影響船運航班等理由，企圖減免違約金到18萬元，涉嫌圖利。

檢廉5日兵分8路搜索台北、高雄等處，並以貪污行、收賄，以及圖利等罪嫌被告身分，約談公務員盛景俠，建築師陳瑞貞，包商卜善玉等6名被告以及4名證人到案釐清案情。

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