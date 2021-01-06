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社會 社會焦點 保障人權

4人同床她告男友性侵　脫褲解4扣＋換姿勢＋沒「擾鄰」逆轉無罪

▲林姓男子被女友控告強制性交罪判刑3年2月，台南高分院法官審理時，認為被害人證詞前後供述不一，且案情有諸多疑點，認定罪證不足改判無罪。（圖／記者林悅攝）

▲林姓男子被女友控告強制性交一審判刑3年2月，台南高分院法官審理時，認為被害人證詞前後供述不一，且案情有諸多疑點，認定罪證不足改判無罪。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

１名林姓男子與18歲女友，2019年2月14日在女友之友人住處發生爭吵，當晚，林男與女友與另2名友人同睡一張床，事後女友控訴林男在4人同寢時性侵她，林男一審被依強制性交罪判3年2月徒刑，但二審法官為被害人前後證述不一，強行解開4個扣子的短褲性侵而不「擾鄰」實有疑點，改判林男無罪，本案仍可上訴。

被害人指控，她與林男原是男女朋友，2019年2月14日，林男與她在台南市友人住處發生爭吵，當晚就寢時，與其2名友人同睡一張床，因她氣著男友，冷漠相對，背對著男友入睡。15日凌晨時點左右，林男從後方抱著她求愛被拒後，林男仍用腳勾住她的腳，把手伸進女友下體撫摸，還進而脫去她的褲子，期間她兩度出言「不要」並往旁邊閃躲，亦試圖抓住褲子表達抗拒，但林男仍違反她之意願，從後面強行性侵得逞。一審林男被依強制性交罪判刑3年2月。

被告上訴二審時堅決否認有何強制性交犯行，並辯稱其當時與女友係男女朋友，當天雖與女友吵架，他要與女友發生性行為時女友還在生氣，所以有短暫輕微之抗拒動作，但不明顯，不久後也配合他嘿咻，未違反女友意願。再者，發生性交行為之地點，同時有4人睡在同一張床上，彼此間隔甚近，動作過大，均會影響他人，但他與女友發生性交行為過程中，不僅未驚動他人；又性交行為過程中，他與女友曾變換「性交姿勢」，如被告係違反女友意願，實難想像此可在不驚動僅睡身旁朋友之情形下為之；另依被告與女友事後之LINE對話紀錄，被告認為女友對其不利證述係迫於家庭成員壓力，其指證可信度有疑。

二審法官審理後認為，被害人當時穿的是前面有4個扣子的短褲，如男友從後方要脫掉女方褲子，勢必耗費很大力氣；且若被害人用力掙扎、拉住褲子，兩人拉扯動作應會很大，也會造成床墊較大的震動，另兩友人不可能未察覺而熟睡，且對褲子到底如何脫掉？被害人說「忘記了」、「不知道」…，無法說清楚，前後說詞不一，這已有疑點。

二審法官查出，被告起初從後方進入女友下體，後來翻過女友身體從正面進入，最後射精在女友肚子上；女友坦承配合被告變換性愛姿勢，這是否違背意願性交也有疑問。且女方是因姊夫聽聞此事後，除毆打被告，並帶女方到警局報案，並非她自願主動提告，事後2人還繼續交往發生性關係。

與被告及被害人同床的兩名友人則作證指出，案發時未聽聞被害人有明顯反抗或掙扎的言行，其中一名友人在床晃動時有起身看一下，曾說感覺被害人聲音被堵住，但被害人搖頭說沒事。法官調查發現係被害人主動不出聲求救，並非遭男友強壓嘴巴，法官最後認定被告罪證不足、改判無罪。本案可上訴。

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