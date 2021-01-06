愛慕酒吧長腿妹…光頭男酒後砸店「玻璃碎滿地」　遭警大外割扣倒

記者黃子倩、徐愷昕／高雄報導

高雄市苓雅區6日凌晨發生一起鬧場事件！一名曾姓男子因與中華路上某酒吧內女店員有感情糾紛，雙方鬧開後他竟藉酒壯膽，在店外鬧事，期間還搬起騎樓的花盆往店內狠砸，造成店家多處損毀，且一名酒客也不慎遭波及，被碎玻璃割傷。目前警方已將曾男逮捕並帶回派出所，全案訊後將依毀損罪送辦。

▲曾姓男子僅因愛慕女店員未果，竟藉酒壯膽砸酒吧。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄成功路派出所6日凌晨3時48分接獲民眾報案，一名光頭男子於中華四路上某酒吧滋事！警方到場後發現，曾男因不勝酒力在店外鬧場，失控行為已造成店家玻璃門、盆栽、鐵牌部分毀損，員警連喊多聲「蹲下」，見他不配合，立即拿出辣椒水連噴多下，接著再使柔道「大外割」，把他扣壓在地，上銬後帶回派出所。

警詢時，曾男自稱是該名女店員的男友，但女方並未公開，而警方後來詢問該名女子，她也未否認2人關係，目前詳細原因仍在釐清中，全案偵訊後曾男將依刑法毀損罪移送偵辦。

苓雅分局長梁東山表示，「民眾飲酒應適量，切勿藉故生端，而對於民眾飲酒後的脫序行為，本分局為維持公眾安全秩序，亦將採取嚴正執法態度，決不寬貸。」

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▲▼男子因與酒吧長腿女店員有感情糾葛，而到場鬧事砸店。（圖／記者黃子倩翻攝）