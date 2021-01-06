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國民黨反萊豬拚8月28日全國公投　2階段連署時程、法規一次看　

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書，主席江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨送交食安公投連署書。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

在蔡政府主導下，含萊克多巴胺的美豬1月1日正式開放進口。為了維護食安，國民黨去年推出反萊豬公投，4日收到第一階段審核通過通知，接下來必須在3月21日將第二階段連署書送交中選會審查，若順利達標，公投將於8月28日舉行，若公投過關，政府在2年內不得違反決議。

國民黨提出的反萊豬公投主文為：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

根據《公民投票法》規範，公投成案分成三個階段。第一，公民投票案提案人人數，應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數萬分之一以上；第二，連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數百分之一點五以上；第三，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額四分之一以上者，即為通過。

2020年總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，若依照此數據計算，第一階段成案需約1931人，第二階段連署需約28.9萬，最後投票時，只要同意票高過不同意票，且有且有效同意票達投票權人總額四分之一以上即通過。

依據2019年修正通過的《公民投票法》，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國100年起，每2年舉行1次。換言之，若國民黨反萊豬公投的連署順利達標，將於今年的8月28日舉行投票。公投若通過，政府在2年內不得違反公投決議。

不過，國民黨所提出的反萊豬公投，若要能順利在今年8月28日投票，根據《公民投票法》規定，最晚需在投票日前160天（60日查對、10日前成立公告、90日前公告），也就是3月21日以前，將連署書送至中選會進行審查，以利進行後續的公告程序。

根據國民黨規劃，週末會到各個人潮聚集地舉辦連署宣導活動，平日也依據全台灣地方議員的選區，劃定158個連署點，每個議員選區至少會有一個連署點。也要求黨籍立委必須下鄉，每人的責任額為1000份連署書，目標將連署書衝到50萬份以上，避免因填寫不實或有誤而遭剔除。

國民黨強調，絕對不會停下反萊豬、護食安的腳步，已協調14個執政縣市政府提出進口萊豬的把關措施，並籌劃兩項公投案二階段連署的相關作業，也將舉辦全面性的誓師與系列活動，務必讓公投成案，讓反萊豬的民意能具體展現，讓民進黨聽到人民的怒吼。

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