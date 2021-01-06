國民黨轟漲價亂象：民進黨甩鍋掩蓋不了萊豬錯誤決策





▲萊豬叩關，店家紛紛將豬肉品項漲價。（資料照／記者陳豐德攝）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨6日批評民進黨開放萊豬進口的錯誤決策，讓民間產生食安疑慮的不確定性效應，導致豬肉價格上下波動，身為執政者的民進黨應該負起的最大責任，但如今卻將錯誤政策的負面後果歸咎於在野黨，民進黨甩鍋卸責仍掩蓋不了民進黨開放萊豬進口錯誤決策所引發的亂象。

針對民進黨指「國民黨以國內豬價波動與民眾的預期心理，操弄美豬進口議題」，國民黨強烈反擊指出，民進黨善於「倒果為因」、「甩鍋卸責」的不良慣性是讓人民無法信任其執政能力的主因。蔡政府宣布開放萊豬進口後，相關配套措施雜亂無章，僅「台灣豬標章」申請、張貼的紊亂，已經讓民眾失去信心。

此外，國民黨還進一步指出，農委會宣稱要協助穩定產銷的百億基金，迄今看不到任何效果，甚至有豬農反映根本是看得到、吃不到。民進黨施政無能、失當，卻將責任推給在野黨，「再怎麼不會執政，也不應該只會推卸責任」

國民黨表示，近來坊間頻傳小吃店家或便當店業者公告「改用國產豬，為反應成本，豬肉類便當漲價10元」等訊息，就是因為民進黨開放萊豬進口的錯誤決策，又做不好相關配套措施，讓人民對食安產生疑慮，導致豬肉類價格的波動，難道身為執政者的民進黨不需要為失能的政策負起責任嗎？以為將責任推給在野黨，物價就能穩定？人民就能吃的安心嗎？

國民黨表示，開放萊豬進口所造成的社會不安、民心不滿、價格波動等亂象是民進黨一手造成，民進黨應深刻檢討、認錯，甩鍋卸責並不能挽回已經對政府失去信任的民心。